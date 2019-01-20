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怕孩子吸二手菸...新手爸改抽電子煙　醫曝「殘酷真相」

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▲餐飲業,廚師,廚房,抽菸,點火,用火,炒菜。（圖／視覺中國CFP）

▲抽菸示意圖。（圖／視覺中國CFP）


生活中心／綜合報導

南投一位30歲新手父親菸齡10年，在家中寶貝的誕生後，因為孩子健康考量，便突發奇起想的開始抽起了電子煙，他認為這樣子孩子就不會有接觸到二手菸的問題了。不過，衛福部南投醫院提醒，電子煙仍會對自己與身邊的人造成身體危害，戒菸才是對自己與孩子健康的根本之道。

根據衛福部資料指出，電子煙是以電能驅動霧化器加熱「煙彈」內的液體為煙霧，該液體可能混有尼古丁、丙二醇或其他香料等，供使用者吸食。而電子煙的尼古丁是霧狀尼古丁，是高度成癮的物質；丙二醇則是電子煙的主要溶劑，它會對皮膚及黏膜產生刺激性，過度使用會造成接觸性皮膚炎、落髮、知覺異常、腎臟及肝臟損害，也有部分的電子煙的補充液被檢驗出甲醛、乙醛等致癌物。

南投醫院表示，由此可見電子煙對健康造成的危害不亞於傳統紙菸，而關於電子煙不會讓旁人接觸到二手菸，這想法真是太自欺欺人了，電子煙的煙霧是由電力驅動的霧化器所產生的，其煙霧大小可藉由零件調整而改變。另外，有研究指出，電子煙煙霧的微粒濃度約比傳統紙煙高出40%，且在室內使用電子煙2小時後，室內的多環芳香烴(PAHs)濃度、空氣中金屬鋁濃度及可吸入性微粒濃度皆大幅增加。

▲電子煙易成癮，多重危害損健康。（圖／翻攝自國健署官網）

▲電子煙易成癮，多重危害損健康。（圖／翻攝自國健署官網）


南投醫院骨科主任及家醫科葉慶年醫師長年致力戒菸服務，他表示傳統菸及大部分電子煙中的尼古丁等物質，會加速動脈硬化，讓血管缺乏彈性，使血液變得濃稠，吸菸的危害很多，會導致自己與家人罹患肺癌、中風及心臟病的風險提高，不可不慎。

目前尚無證據顯示電子煙能幫助戒菸，南投醫院建議有戒菸意願的民眾應尋求有效的戒菸管道，可至醫療院所，讓專業的醫師針對個別的狀況提供可協助戒菸的輔助藥物，期待在自己的堅強意志及親朋好友的支持陪伴下，順利戒菸，找回健康。

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關鍵字： 健康百科 戒菸 電子煙 抽菸
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