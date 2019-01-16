手會透露年齡！「5個級別」你是哪一種？皮膚科醫教你保養

▲護手示意圖。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）



文／皮膚科醫生王綺嫻的診間日常

手部是最容易透露年齡的部位，提醒大家保養臉部的同時，也別忘了仔細呵護纖纖玉手喔！在此跟大家分享Merz手部分級級別，由左至右的狀態分別為：

1.皮下脂肪未流失，飽滿圓潤

2.皮下脂肪輕度流失，血管稍微可見

3.皮下脂肪中度流失，血管及肌腱可見

4.皮下脂肪嚴重流失，血管及肌腱中度可見

5.皮下脂肪非常嚴重地流失，血管及肌腱非常明顯可見

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檢測看看自己的手部處於甚麼狀況，別忘了藉由 #減少傷害 和 #增加修復 保護雙手，不讓歲月在手上留下痕跡喔！

※本文經「皮膚科醫生王綺嫻的診間日常」同意轉載（原文如下）



手部皮膚常暴露於紫外線的照射、需要頻繁地接觸水及清潔劑。這些都會導致手部皮膚的一些變化，尤其醫護人員、居家看護、清潔人員、美髮工作者、媽媽及機車族的手部更需要仔細呵護。

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年輕的手：皮下脂肪飽滿且皮膚含水量高，纖纖玉手看起來飽滿圓潤。

老化的手：皮膚的含水量下降，皮膚鬆弛、彈性不足，再加上皮下脂肪日漸流失，手背的血管、肌腱甚至骨頭看起來都會越來越明顯。

手部的皮膚保養要及早開始，正確的觀念就是

#皮膚的修復要大於對皮膚的傷害。

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減少傷害

最簡單的方法就是配戴手套，尤其是要清潔物品或衣物的時候。手套的保護可以讓手部皮膚減少碰觸洗碗精、洗衣精、肥皂或地板清潔劑等清潔用品。清潔用品大多含界面活性劑，可以去除髒污，當然也會在使用的當下破壞皮膚的保護膜。

增加修復

在碰水及清潔劑後使用保濕產品。如果在戶外工作或運動，記得使用有防曬係數的護手產品，並且時常補充，可以有效預防手背部位產生曬斑。

#睡覺前 是保養手部的最佳時機，因為入睡後有較長的時間不會碰觸到水或清潔劑，保濕產品可以在手部停留較長的時間，滋潤的效果較好，建議在睡前塗抹護手乳霜或凡士林，記得按摩指甲周圍，可以避免指甲周圍的厚皮產生及預防甲溝炎。

平常有空的時候也可以在手部塗抹護手乳霜，再用保鮮膜或特殊手套包覆十分鐘左右，您就可以看見充滿光澤的一雙玉手。

※本文經「皮膚科醫生王綺嫻的診間日常」同意轉載（原文如下）