別亂餵小孩止咳藥水！兒科醫圖解「常見這6款」差別在哪

▲一名阿公亂餵孫子「止咳藥水」，幼稚園男童抽慉昏迷險喪命。此為急診示意圖。 （圖／記者徐文彬攝）



文／阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師

【止咳藥水千萬別自行亂用】

前幾天又在媽媽社團看到，孩子誤吃了大人的止咳藥水而住進加護病房的貼文，再次讓我覺得應該做一下藥物比較表，但要強調以上藥物均為醫師處方用藥，建議遵從醫囑使用。



圖中我列出較常用使用的止咳藥水，大家要特別注意的是停咳糖漿和甘草止咳水，它們被歸類為 #麻醉性鎮咳去痰劑，是因為含有鴉片類藥物的成分，副作用較大也易產生成癮性！



#甘草止咳水只能用於成人_停咳糖漿則建議使用在兩歲以上孩童



另外息咳液的使用也要小心，因為成份含有DEXTROMETHORPHAN，在大量飲用時會產生愉悅感，國外曾有濫用的案例，所以切記別讓孩子過量飲用。





▲常見的6種止咳藥水。（圖／「阿包醫生陪你養寶包-小兒科巫漢盟醫師」同意授權轉載）※點圖放大



俗語說「醫生怕治咳」，阿包醫生自己是兒童胸腔科的醫師，對於慢性咳嗽的治療有時也會感到棘手。



咳嗽本來就是人體的一種防衛機制，但造成咳嗽的原因實在千奇百種，在小兒科常見的原因，例如鼻涕倒流、支氣管炎、肺炎、氣喘、呼吸道異物吸入、胃食道逆流等等…



兒科醫師面對孩子的咳嗽，都需要完整的理學檢查，再決定如何處理咳嗽，是要化痰呢？還是止咳？還是應該進一步做檢查？對於咳嗽的症狀，絕對不能一味的止咳～



例如：

如果是肺炎或支氣管炎，一般就不太止咳，因為發炎的痰是要排出來的，且可能還需使用殺病菌藥物。

若是氣喘，除止咳之外還需要控制呼吸道的過敏。

若是呼吸道異物吸入，就得透過支氣管鏡將異物移除，才能緩解咳嗽症狀。

總之醫師要確定孩子咳嗽原因後才能對症下藥。



通常醫師大多會開立藥水來緩解孩子的症狀，開來開去，可能就是那幾種藥水換來換去，但每種藥水成分跟用途其實並不同！



若孩子出現咳嗽症狀，爸媽想說先拿家中有的藥水來應急一下，此時可能就會發生危險！所以若孩子有出現明顯咳嗽症狀，建議就醫檢查，勿線上問診、勿自行亂服藥！



老婆 Dj琦琦-醫師娘陪你當媽媽 也曾被朋友問：「我孩子上次看醫生開的藥吃完了，最近又出現類似症狀，我想應該跟上次差不多，我可不可以自己去買藥就好啊？」



我們馬上跟他說 ＮＯ！！！你以為的症狀差不多是你以為的！

沒給醫生診斷自行用藥，就是冒險！可能會賠上小孩的健康。



請一定要告訴身邊的親朋好友，止咳藥水千萬別亂用，輕則身體更不適，重則造成生命危險⚠⚠⚠。

※本文經「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」同意轉載（原文如下）

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