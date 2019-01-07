「耳中風」忽然聽不見　病因你可能也有...熬夜壓力大當心！

▲耳鼻喉科吳昭寬醫師診療。此為示意圖，非文中當事人。（圖／南投醫院提供）

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南投一名男子起床後一陣頭暈，後來開始出現耳鳴症狀，接電話時忽然發現聽不到聲音，嚇得趕緊到醫院就診，經確認是「耳中風」。醫師表示，耳中風誘發原因可能和病毒感染、血管性疾病、內耳內淋巴囊水腫破裂、自體免疫疾病有關，常熬夜、壓力過大以及秋冬血液循環較差也可能增加發病機會。

這名65歲陳姓男子早上起床時覺得頭暈，但平時就有眩暈的老毛病，因此不以為意，以為休息就好，殊不知中午的時候開始出現耳鳴症狀，下午再接電話的時候，更發現右耳聽不到聲音了。陳男到衛福部南投醫院耳鼻喉科就診，經過聽力檢查後確認為突發性耳聾，也就是俗稱的「耳中風」，醫師給予口服及耳內注射類固醇藥物，並配搭中醫接受針灸輔助療法，陳男聽力漸漸恢復。

國軍台中總醫院耳鼻喉科吳昭寬醫師（現駐診衛福部南投醫院）表示，秋冬之際是突發性耳聾好發期，患者大多是突然察覺單耳聽力喪失，部分患者除了聽力惡化還會合併暈眩。吳昭寬說，突發性耳聾的病因目前仍不明，誘發原因可能和病毒感染、血管性疾病、內耳內淋巴囊水腫破裂、自體免疫疾病有關；另外，若經常熬夜、壓力過大以及秋冬季節天氣變化大，導致血液循環較差都可能增加發病機會。

▲中醫科賴卉蓮醫師針灸。此為示意圖，非文中當事人。（圖／南投醫院提供）

突發性耳聾治療方式目前以口服、靜脈或耳內注射類固醇為主，輔以高壓氧治療，但患者也可以選擇中醫針灸治療來改善症狀，多管齊下增強療效。南投醫院中醫科賴卉蓮醫師指出，古代中醫對突發性耳聾稱之為「暴聾」，傳統醫學理論認為聽覺與五臟六腑有密切關係，兩耳通於腦、腎氣通於耳、脾主全身氣血之運化，氣血充盈上達耳竅而能聽；因此，若氣血有所阻滯就可能會引起耳竅閉阻造成耳暴聾。

賴卉蓮指出，治療可以選擇針灸療法，常用穴位如耳門、聽宮、聽會、翳風等耳朵局部穴位來改善內耳微循環，促進耳部氣血通暢，再依證型搭配體針如外關、中渚、行間、太谿復溜等穴位以遠端取穴用以疏經氣通耳閉；除了一般針灸治療也可用磁珠貼於耳穴，教導病人規律按摩耳穴，促進氣血循環以提升耳竅功能。

醫師提醒，突發性耳聾應把握7天治療黃金期，若延遲治療，可能會導致聽力永久損失。耳中風目前雖然沒有明確的預防方法，但是保持良好飲食習慣、充足睡眠與運動、避免噪音暴露與減少使用耳機，應是聽力保健的不二法門。