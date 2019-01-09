乳房疼痛原因很多　這5個時期腫痛不是病...別驚慌！

▲乳房示意圖。（圖／達志影像）



【乳房疼痛】

文／婦產科醫師Dr. Chou 仇思源的醫療服務站

乳房疼痛原因很多，多數的原因是和乳腺組織在月經週期發生腫脹現象有關。因為月經週期有荷爾蒙變化，大量雌激素和孕激素進入乳房，使乳房組織變大，此時乳房上的神經纖維受到拉扯就會導致疼痛。大部分的乳腺組織腫脹造成不舒服的感覺，其實也不需要過多的治療。

以下列舉女性在一生中，各個時期可能會遭遇到乳房疼痛現象的時期給大家參考。

✔青春期

約九歲到十三歲小女生開始發育，雌激素的濃度很高，所以會感到乳房輕微脹痛感，等到月經初潮來過以後，脹痛會自然消失。

✔經前期

每一次的月經週期是為了懷孕而做準備的現象，所以月經來潮前，女性的雌激素升高以便使預計懷孕的女性可以安定胎兒，當然這會使乳腺增生及乳房組織水腫，這時候女性會有乳房脹、硬或壓痛的的感覺，只要月經週期過後，疼痛就會自然消失。

✔懷孕期

懷孕四週起，雌激素、孕激素、催乳素大量產生，使乳腺增大而導致乳房脹痛，有的孕婦會持續整個孕期，有些只在懷孕前幾個月，這也是自然現象。

✔生產後

產後三天∼七天乳腺管充滿了乳汁而有的脹痛感，此時只要持續哺餵母奶就會改善了。

✔人工流產後

先前懷孕時的高濃度的雌激素、孕激素、催乳素大量產生後又突然下降，造成乳腺腫脹及乳房疼痛。

*內容採自【婦產科醫師寫給女人一生的健康書】仇思源醫師著

※本文經「婦產科醫師Dr. Chou 仇思源的醫療服務站」同意轉載（原文如下）

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