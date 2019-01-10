母愛偉大！懷胎7月孕婦摔斷手　全程「局部麻醉」醒著完成手術

▲光田綜合醫院骨科醫師楊鎮源（左）和病友。（圖／光田綜合醫院提供）

生活中心／綜合報導

為母則強！苗栗一名35歲女子懷孕7個月時不慎跌倒摔斷右手腕橈骨，擔憂如果等生產後再進行手術，恐怕手腕早已變形僵硬，無法親手照顧孩子，但也不希望寶寶在全身麻醉手術中承受任何用藥風險，在與醫師討論後，以局部麻醉方式順利完成手術，她日前喜迎寶寶誕生，手腕骨折也順利康復，育兒無礙。

「我從小很怕痛，連打預防針都會躲起來的人！」這名楊姓女子指出，受傷當下一想到不馬上治療可能喪失手腕靈活度，眼看寶寶就要出生，自己更可能因此無法照顧孩子，連最簡單的抱小孩都沒辦法做，說什麼都要趕快康復。

雖然楊女當時已進入第三孕期，但孕婦全身麻醉還是要留心流產、早產與影響胎兒發育的風險，顧及媽媽、寶寶安全，光田綜合醫院骨科部醫師楊鎮源以局部麻醉完成橈骨骨折手術。

▲術前術後病友橈骨正面X光照片（箭頭為骨折處）。（圖／光田綜合醫院提供）

▲術前術後病友橈骨側面X光照片（箭頭為骨折處）。（圖／光田綜合醫院提供）

考慮到一般患者可能會害怕手術時的聲響或不適感，醫護團隊也事先做好全身麻醉的準備，以因應緊急狀況，同時婦產科也給予安胎藥物確保媽媽寶寶的安全，沒想到楊女在手術過程中非常沉著冷靜。楊鎮源說，「媽媽真的很勇敢，醫護都為她鼓掌！」

楊鎮源解釋，楊女在懷孕29周時不慎跌倒，導致右手橈骨移位性骨折，手腕顯著變形，如果是一般患者發生這樣的骨折，大多建議在全身麻醉插管情況下，切開傷口，將骨折處妥善復位，並以鋼板固定，術後患者便可脫離石膏進行復健，在骨折癒合的3個月內幾乎可恢復正常功能。

然而，面對孕婦骨折必須考慮腹中寶寶的安全，治療上須考量更多層面。如果暫不手術僅石膏固定，等待2個多月後生產再進行骨折手術，此時骨折已在錯位的狀態下逐漸癒合，併發手腕變形、痠痛、僵硬、不靈活等機率很高，此時骨折手術難度更大，術後也需更長時間復健治療，楊女將無法使用慣用手照顧孩子。

▲術後回診，病友手腕活動力狀況良好。（圖／光田綜合醫院提供）

當時楊女立即決定要積極治療，但不希望腹中胎兒冒風險。光田綜合醫院麻醉科醫師林易希表示，考量母體與胎兒，孕婦的醫療原則是能避免手術就避免手術，能不要全身麻醉就不要全身麻醉，非不得已才會治療，而這次楊女願意接受局部麻醉且手術順利，展現母愛的勇敢。

楊女說，起初家人都很擔心她能否忍耐，但自己下定決心，而且醫護人員也給她很大的安定感，不僅在手術中，醫師動作俐落且隨時留意她的狀況，護理師也會留意大腹便便的她，隨時幫她調整姿勢，在局部麻醉下手術時手腕仍有感覺，但並不疼痛，手術後在醫護團隊的鼓勵下開始復健，循序漸進地進行手腕的活動度與肌力訓練。她說，現在手腕復原良好，可以順利照顧剛出生的寶寶、全家迎接新年是當媽媽的她最開心的事。

▲術後約3個月，病友喜迎寶寶出生，骨折復原良好，育兒不受影響。（圖／光田綜合醫院提供）

▲孕期麻醉手術注意事項。（圖／光田綜合醫院提供）