吃宵夜會導致罹患胃癌？觀念NG！「吃什麼」才是重點

▲宵夜示意圖。（圖／記者姚南宏攝）

生活中心／綜合報導

不少人有吃宵夜的習慣，而近年網路一直流傳「吃宵夜會導致胃癌」，理由是太晚吃胃無法休息，黏膜也沒有時間修護。對此，國健署表示，目前還沒有任何的醫學證據顯示進食時間晚會增加罹患胃癌的風險，實際上「吃什麼」才是影響胃黏膜健康狀態的重要因素。

依據衛生福利部106年死因統計和國民健康署104年癌症登記資料，胃癌位居國人十大癌症死因第7位，每年約有4000名新發生個案，男性發生率為女性的2倍，好發年齡為40至60歲，威脅國人健康與生命。

不少人有吃宵夜的習慣，而近年網路一直流傳「吃宵夜會導致胃癌」，理由是太晚吃胃無法休息，黏膜也沒有時間修護。對此，國健署在「保健闢謠」專區指出，目前還沒有任何的醫學證據顯示進食時間晚（進食到睡眠的時間太短）會增加罹患胃癌的風險，因為胃黏膜和身體其他部位的黏膜或者皮膚一樣，它的修復依靠的是上皮細胞持續地更新換代，而黏膜細胞的代謝並未被證實是在白天或夜晚的特定時間進行。

▲胃癌示意圖。（圖／CFP）

國健署說，實際上飲食才是影響胃癌發病的重要因素，也就是「吃什麼」才會影響胃黏膜的健康狀態，什麼時候吃東西並非主因。

雖然吃宵夜與胃癌沒有直接關係，但國健署提醒，飲食方面如果選擇高鹽、醃製食品都將增加胃癌發生的風險。另外，有研究也顯示進食到睡眠的間隔時間太短會增加胃食道逆流發生的風險，因此國健署呼籲，吃完宵夜後盡量避免立即就寢，應在餐後散散步促進消化。

想預防胃癌，國健署建議，可從均衡飲食做起，多吃蔬果、少加工食品、醃漬物、燒烤，並且調節好生活作息，才能保胃健康。

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