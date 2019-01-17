預防孩子在托嬰中心、幼兒園受虐　醫師娘教你五大招！

▲兒童示意圖。（圖／CFP）



文／Dj琦琦-醫師娘陪你當媽媽

【預防孩子在托嬰中心、幼兒園受虐 五大招】

又看見新北某家托嬰中心虐待孩子的新聞，影片中孩子哭得讓人好心疼。我想家長萬萬沒想到會遇到這樣的保母老師。



其實我也聽過一些家長說孩子疑似被不當管教的事。老師表面上對家長很客氣，但彷彿是個雙面人，私底下對孩子卻...http://bit.ly/2SL6ZNt



像這樣的事件，請別責備媽媽為何不自己帶小孩？因為每個家庭經濟及人力資源都不同，並不是將孩子交給托嬰中心或幼兒園就是不夠愛孩子。

我整理了自己和其他家長的經驗，並與幾位幼教老師交流後，來分享預防孩子在托嬰中心、幼兒園受虐的5大招。

▲兒童示意圖。（圖／CFP）



1.參觀學校時多觀察老師

爸媽認識學校的第一步，通常都是從聽園長介紹開始，但與孩子第一線接觸的一定是老師，所以相較之下，認識老師更重要。

之前我幫小肉包挑選托嬰中心時，花很多心思與老師交流; 挑選幼兒園時，足足參觀八所學校，除了與園長聊天，我也會主動與老師聊聊，並觀察教室的氣氛，觀察重點如下：

老師是否願意聆聽

我會觀察老師與孩子說話時，若方便是否會蹲下來看著小朋友的眼睛說話，慢慢的仔細聽完孩子的描述，當孩子說話沒有條理時，也能一步步引導孩子表達。

教室氣氛是否和樂

對幼兒來說，上學最重要的事就是學習群體生活、並從玩樂中培養各項能力，若是上課氛圍讓人不舒服，甚至感受到高壓下孩子的服從，這時心裡就要有個顧慮，老師有沒有可能在家長看不到的時候，以不恰當的管教方式處罰孩子。

當孩子犯錯時，老師的處理方式

學齡前的幼兒尚處於學習情緒管理、自我控制的階段，因此像是基本的生活作息，表達情緒等，各方面能力都還不成熟，所以犯錯在所難免，若是孩子犯錯，可以觀察老師的引導方式，並了解他的教育理念。



2.與老師溝通的第一步：準備寶包檔案

為了讓老師能快速了解孩子的狀況，我在小肉包上學前，特別製作了一份寶包檔案，內容包括基本資料、健康狀況、語言、認知等能力，希望能以系統化、有效率的方式讓老師迅速的了解我的孩子。



（詳情請參考這篇文章：第一次上幼兒園–該跟老師溝通什麼http://bit.ly/2wnJTU0 ）

製作這份寶包檔案除了能清楚記錄孩子的一切，更能讓老師感受到，家長很關心自己的孩子，希望老師也能用心相待，但因為幼兒園的小朋友很多，爸媽也要給老師一點時間，讓師生彼此磨合。

▲兒童示意圖。（圖／CFP）



3.每天與孩子進行不預設立場的聊天

爸媽可以在孩子放學回到家後，跟他聊聊今天發生的事，像是老師怎麼說故事？午餐吃了什麼？吃很快還是慢？和同學一起玩什麼？等開放式的問題，並鼓勵孩子用自己會的詞語表達，再對照聯絡本的記錄，以及平時和老師溝通的言談內容，了解孩子在校的實際狀況。



但若是用預設立場的方式和孩子聊天，像是老師今天有沒有打你？今天有沒有被同學欺負？



類似這樣帶著引導意味的問句，語氣中若再加上父母工作忙碌對孩子產生的愧疚感，有時容易會讓孩子想討愛、獲得更多關注，而說出不盡然符合實情的話。



另外，女人的第六感很準，身為母親的第六感更準。當孩子在學校受到不當處罰，回到家一定會有異狀，像是不愛說話、低著頭看起來很沮喪，突然變得易怒、甚至做惡夢，不經意說出平時不會說的話等。



這時候爸媽不能睜一隻眼閉一隻眼，反而應該更加留意，積極與老師溝通，像是詢問孩子今日狀況如何？吃飯、睡覺、上課的狀況怎麼樣，同時也留意孩子的身心狀況與情緒反應，進一步釐清狀況。



如果只是剛入學的分離焦慮，隨著時間會漸入佳境，但若孩子每次進學校都充滿恐懼的神情，甚至逃避某幾位老師，就該提高警覺。

▲兒童示意圖。（圖／CFP）





4.教導孩子保護自己的方式

當孩子會說話、表達時，就可以跟孩子說：「老師是代替爸媽保護、照顧、教導你的人。」但是老師跟爸媽一樣，遇到小朋友不乖時也會生氣，所以在學校一定要守規矩，不能刻意搗蛋。



另外，隨著孩子的認知與語言發展漸趨成熟，也要教導孩子保護自己的方式，爸媽可以告訴孩子，有些事情老師可以做，像是當小朋友不乖時，老師可以叫他去冷靜區休息。



但有些事老師不能做，像是觸碰自己身體的私密部位、以會讓自己受傷的方式處罰、不是針對事情糾正你，而是用不好聽的言語羞辱你...等。



告訴孩子，當遇到這類狀況時，一定要立刻跟爸媽說，不用在乎學校老師和園長的話，像是「你不能講出去喔！我給你糖果。」「你不能講出去喔！講出去你爸媽會死掉，就不會來接你了！」記得什麼事都要跟爸媽講，爸媽一定會保護你。



「可是，也不能隨意講謊話傷害老師，如果你是老師，你也不喜歡小朋友亂說你的壞話吧？」



5.突擊檢查孩子在校情況

爸媽在送孩子到校後，可以在不影響上課前提下，在學校多停留一會兒，觀察孩子上課狀況，也可以和行政人員和老師打個招呼，甚至和其他家長聊幾句。



面對第一次上學的孩子，或是近期回家有異常表現的孩子，爸媽可藉由幫孩子送衣服、手帕等理由，找機會到學校偷偷觀察一下，或是找幾天提前接孩子放學。



倘若孩子的表情正常，上課氣氛也很和樂，則多半沒有大問題。相對的，若是老師刻意不讓父母看見孩子上課狀況，或是講話顧左右而言他，此時就要進一步詢問為什麼不能見孩子，以及談談孩子近日在校的狀況如何。

▲兒童示意圖。（圖／CFP）





希望以上5大招，可以讓我們預防孩子在校受虐。



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我們不願抹煞多數優質保母、老師的努力，我自己也當過老師，知道這份工作實在不易。



但我還是覺得一樣米百種人，當孩子第一次入學，我們不能只看學校表面的評鑑就全面信任，而是得用自己的觀察及直覺來評鑑園所、老師是否適合自己的孩子。



初期觀察若發現不合適，就能在傷害最小的情況下挺身而出保護自己的寶貝。

※本文經「Dj琦琦-醫師娘陪你當媽媽」同意轉載（原文如下）

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