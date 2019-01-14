被診斷5次「你兒子有氣喘」媽媽都拒絕相信　小六童爬玉山險死

▲兒童示意圖。（圖／視覺中國）

生活中心／綜合報導

一名6年級男童去爬玉山，因為學校規定要爬玉山或泳渡日月潭才能拿到畢業證書，但他爬到一半呼吸急促被送醫，急診室醫生訝異表示是嚴重的氣喘，但媽媽說沒有醫生告訴過她兒子有氣喘。對此，曾經多次幫男童看診的兒科醫生忍不住感嘆，病歷寫得很仔細，他跟媽媽說過5次兒孩子有氣喘，但媽媽一直不信。

小兒科醫師陳木榮經常在臉書粉絲團「柚子醫師的育兒診療室」分享兒科知識及看診故事，而他13日PO文指出，因為學校規定一定要爬玉山或是泳渡日月潭才能拿到畢業證書，一名六年級男童去爬玉山，但別人輕鬆攻頂，他爬到半山腰開始呼吸急促出現喘鳴聲，被救護車送下山，進急診室後轉送加護病房，急診室醫生訝異表示，「再晚一點就有生命危險了，這麼嚴重的氣喘，怎麼可能以前完全沒有徵兆？」媽媽說，「從小到大，沒有醫生跟我說過我的兒子有氣喘！」

陳木榮醫師指出，大醫院同事跟他轉述這件事，提醒他小心，因為孩子的媽媽有可能回來找麻煩，他嘆了一口氣，強調自己寫病歷一向寫得很仔細。「孩子呼吸有咻咻的聲音，這是氣喘。」「每次感冒都很久才會好，這是氣喘。」「特別容易在晚上咳嗽，這是氣喘。」「這個孩子有鼻子過敏，氣喘跟鼻子過敏常常合併出現。」「每次都要用到氣喘的藥才能停止咳嗽，這是氣喘沒有錯。」陳木榮醫師翻出孩子一年級、二年級、三年級、四年級和五年級的病歷，顯示他過去不只一次提醒媽媽孩子有氣喘，但媽媽完全不相信。

▲醫生示意圖。（圖／視覺中國）

陳木榮醫師感嘆，幾年來有過太多類似情形了，「阿公不相信自己有高血壓，不願意好好治療，中風的時候說以前只是血壓比較高一點。阿嬤不相信自己有糖尿病，不願意好好控制血糖，傷口癒合不良要截肢的時候，跟醫生說自己以前沒有糖尿病。不相信孩子有近視，不願意好好控制孩子的用眼習慣以及接受藥物治療，高度近視的時候，跟醫生說以前只是假性近視。」

他最後強調，接受疾病是展開治療的第一步，拒絕承認自己的疾病，不願意跨出治療的第一步，下次再度面對疾病時，很可能已經是生命的最後一步。

對此，網友紛紛留言，「不相信醫師為何要看醫生？」「很多人都自己當醫生...」「到底為什麼要拿孩子的命開玩笑？」「還能說醫生都沒有說我的孩子有氣喘！所以以後要錄音保護自己嗎...」也有網友認為，登玉山、泳渡日月潭都是錯誤的畢業標準，因為這對成人來說都不是簡單的事。