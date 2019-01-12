一口吞下小籠包 ...熱湯汁直灌喉嚨！硬幣大潰瘍讓他痛到入院

▲小籠包示意圖。（圖／資料照）

生活中心／綜合報導

冬天的時候很多人喜歡吃火鍋和喝熱湯暖身，但如果太急著入口，容易燙傷。別以為口腔灼傷是小事，曾經有一名男子因為口腔灼傷要入院，「兇手」竟然是一顆小籠包，原來是他心急一口吞下小籠包，熱湯汁滲開直灌喉嚨，留下硬幣大小的潰瘍，痛到連粥都嚥不下。

香港《東方日報》日前引述耳鼻喉科專科醫生陳鍵明指出，口腔內黏膜有保護滋潤作用，黏膜覆蓋著口水腺，幫助分泌使得口腔濕潤，當滾熱辣食物放入口中，灼傷口腔黏膜或喉嚨，可導致黏膜破損，細菌便伺機入侵，使得傷口發炎，嚴重時傷口會長起血泡及含膿。

冬天的時候很多人喜歡吃火鍋和喝熱湯暖身，所以口腔灼傷在冬天比較常見。陳鍵明表示，別以為口腔灼傷是小事，曾經遇到一名男子因為口腔灼傷要入院治療，「兇手」竟然是一顆小籠包。原來這名男子心急一口吞下小籠包，熱湯滲開直灌喉嚨，留下5元港幣大小的潰瘍，痛到連粥也嚥不下。陳鍵明說，一般患者的潰瘍7至10日就痊癒，但這名男子幾個星期後才康復。

▲喉嚨示意圖。（圖／記者趙于婷攝）

關於燙口食物，活力得中山脊椎外科醫院內科主任巫慶仁醫師之前接受《ETtoday健康雲》訪問時也提醒，像是熱茶、熱咖啡、麻辣鍋（鴨血）、熱湯（麵）、從熱水瓶倒出的高溫熱水、火鍋裡吸湯汁的凍豆腐或是猴頭菇、 肉包及小籠包裡面的油湯、流沙包等，入口的時候都要小心。

他進一步解釋，麻辣鍋或是流沙包等因為上頭浮一層油湯而有隔絕作用，所以本身溫度都會比較高；另外，喝冰水又立刻喝熱湯的相對溫差，也可能會破壞黏膜。

長期愛吃熱食恐增加罹患食道癌機率，巫慶仁指出，根據世界衛生組織的統計，食道癌在亞洲人死亡率比較高；食道癌大部分沒有症狀，通常以吞嚥困難為主，其次為食慾變差的體重減輕及吞嚥疼痛，如果腫瘤壓迫到神經，還可能產生聲音沙啞、咳嗽的症狀。