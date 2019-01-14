北市10家醫院設《病主法》預立醫療門診　諮商完可回家考慮

▲民眾可透過預立醫療照護諮商立下預立醫療決定。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

《病人自主權利法》108年1月6日正式施行，民眾可透過預立醫療照護諮商立下預立醫療決定，表達自己在5款特定臨床條件時，選擇接受或拒絕「維持生命治療」以及「人工營養及流體餵養」的意願。目前台北市已指定10家一醫院進行預立醫療照護諮商，諮商完也可帶回家考慮是否簽署。

台北市醫事管理科何叔安科長指出，北市指定10家預立醫療照護諮商機構，包含7家醫學中心（臺大醫院、臺北榮民總醫院、臺北馬偕醫院、新光醫院、萬芳醫院、國泰醫院及三軍總醫院）及3家區域醫院（臺北市立聯合醫院、北醫附醫、振興醫院），即日起每周至少提供14診次服務，會陸續增加。

而根據病人自主權利法規定，具完全行為能力年滿20歲者可簽署預立醫療決定，其中預立醫療照護諮商是簽署預立醫療決定的必要條件之一，必須和預立醫療照護諮商機構內的醫療團隊、親屬或其他相關人士進行溝通，完成預立醫療照護諮商，確立意願即可簽署預立醫療決定書，若還想要考慮，也可回家簽署，後續再到醫療諮商機構進行上傳。

何叔安說，台北市已率先全國訂定預立醫療照護諮商收費上限，規範1人諮商費用不可超過3500元，諮商時間不可少於一小時，目前10家醫院自1月7日起已陸續開設預立醫療照護諮商門診及公布收費標準，但指定醫院諮商門診皆採預約制，民眾如有相關問題需諮詢，可撥打各指定醫院的諮詢電話洽詢。