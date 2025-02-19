9天只大便1次！OL慘罹「1疾病」　醫警告：誘發全身發炎





▲女子9天只排便1次，已罹患腸漏症。（示意圖／視覺中國）

文／華人健康網

過年期間大魚大肉、作息紊亂，不僅體重容易增加，腸道健康也可能亮紅燈！農曆新年剛過，減重專科暨家醫科醫師楊智雯就接診了一位45歲女性上班族。起初以為患者只是想年後減重，但深入了解後發現，她在9天長假中竟然僅排便一次！經檢查結果確認，她已罹患「腸漏症」卻渾然不知。

3大檢測揪出腸漏症

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為此，楊智雯醫師幫她安排了多項健康檢測，包括胰島素阻抗、慢性食物過敏原以及腸道代謝檢測等。她解釋，慢性食物過敏原檢測可以判斷患者是否因長期攝取過敏食物而引發腸道慢性發炎，加重便秘症狀；而腸道代謝檢測則用來評估腸道菌群平衡、消化代謝功能及腸黏膜健康狀態，進一步釐清便秘及體重增加的根源。

檢測結果顯示，患者對雞蛋、牛奶、小麥製品、黃豆、高麗菜、花椰菜、地瓜等食物存在敏感反應，胰島素阻抗指數也達3.4，屬於嚴重胰島素阻抗。此外，胰臟彈性蛋白酶（Elastase-1）偏低，產生過多腐敗性短鏈脂肪酸，腸道菌叢失衡，腸道黏膜屏障受損，確認罹患腸漏症。

楊智雯醫師指出，患者長期藉由大量精緻碳水化合物紓壓，導致胰島素阻抗並引起身體發炎。不僅壓力無法真正紓解，還形成新的內在壓力，讓腸道持續處於發炎狀態。腸道菌叢失衡產生過多腐敗性脂肪酸，進一步損害腸道的上皮細胞，減弱腸道屏障功能，影響腸道蠕動，造成排便問題。而過度依賴灌腸會更加破壞腸道正常蠕動，讓身體逐漸失去自主排便能力，並加劇腸黏膜受損程度，增加腸漏症風險。

腸漏症會使腸道黏膜屏障無法有效阻擋過敏原、毒素及其他有害物質滲透至血液中，進而誘發全身性發炎反應，最終導致嚴重便秘及脂肪堆積的惡性循環。





▲腸漏症會誘發全身性發炎反應，導致嚴重便秘及脂肪堆積的惡性循環。（示意圖／記者李佳蓉攝）

4大方法改善腸道炎症

針對此患者的情況，楊智雯醫師提出4大改善建議：

1.飲食調整：避免攝取過敏食物，改為選擇富含纖維的綠色蔬菜、全穀類，並多攝取深海魚、橄欖油等抗發炎食材，有助於改善腸道炎症。

2.補充營養素：建議補充Omega-3脂肪酸、膠原蛋白、麩醯胺酸等營養素，有助於促進腸道黏膜修復，減少腸道發炎。

3.重建腸道菌群：透過補充益生菌，調整腸道菌群的平衡，並維持腸道黏膜健康，改善便秘問題。

4.培養規律排便習慣：嘗試每天在相同的時間上廁所，尤其是在早晨或餐後，因為進食會刺激腸道反射。這樣能夠幫助身體形成生物鐘，讓腸道習慣於在特定時間排便。

楊智雯醫師強調，腸道健康與全身健康息息相關，患者應該從日常飲食、生活習慣等多方面調整，才能有效改善腸道問題，避免腸漏症進一步惡化。

本文經授權轉自：華人健康網《她連假9天僅排便一次！靠灌腸清宿便！竟是罹患「這疾病」惹的禍》

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