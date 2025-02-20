台灣今年底邁入超高齡社會！專家推長照3.0新政展望

▲邱泰源出席《長照新政策的未來展望》一書發表記者會。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

隨全球人口快速老化，長期照護已成為21世紀最重要的公共衛生與社會福利議題之一，而台灣將在2025年底邁入超高齡社會。對此，美國衛福部前副助理部長林元清、衛生福利部前部長邱文達和長期投入醫療與長照整合領域的王懿範博士合作編寫了《長照新政策的未來展望》一書，從不同面向探討長期照護的現況，並對未來長照3.0政策提供建言。

衛福部部長邱泰源表示，回顧過去幾年在長期照顧2.0計畫的基礎上，持續推動了出院準備銜接長照服務計畫，將民眾從出院到接受長照服務的等待時間從原本的數十天縮短至僅需數天，服務銜接率也顯著提升，另也實施了居家失能個案家庭醫師照護方案，目前已有近千家特約醫事機構參與，服務了超過20萬名個案。

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邱泰源指出，另外在失智症照護方面，布建了超過500處失智社區服務據點和100多處失智共同照護中心，為數以萬計的民眾提供了服務，目前也已在多個縣市試行「在宅急症照護試辦計畫」，初步成果令人鼓舞，未來將進一步擴大實施範圍。

而衛福部前部長陳時中也特別提到任內的經驗，他表示，回首過往長照政策的推動過程歷歷在目，從長照1.0到長照2.0，一直不斷擴大服務範疇、增加資源投入、提升照顧品質，但長照人力短缺一直是我們面臨的主要挑戰，隨著服務需求日益增加，第一線照顧人員的缺口愈發擴大，因此未來必須通過提升薪資待遇、建立明確的職涯發展路徑、強化專業教育訓練等多管齊下的方式，吸引更多年輕人投身長照產業。

2025年台灣65歲以上老年人口占比將突破20%，正式邁入「超高齡社會」。《長照新政策的未來展望》一書透過多方專家的研究與實踐經驗，提供全方位的長照政策洞見，啟發未來的發展思路，未來唯有整合資源、促進醫療與長照的無縫連結，並積極探索創新模式，才能在面對未來挑戰時，實現「健康老化」與「在地安老」。