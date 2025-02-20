藍推「長照保險制」　衛福部：目前財源足夠

▲台灣即將邁入超高齡社會，長照新政策備受關注。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

隨著台灣邁入超高齡社會，長照需求日益攀升，國民黨主席朱立倫今（20日）召開記者會宣布，在立法院新會期將推動「長照保險法」立法。對此，衛福部長照司司長祝健芳回應，目前的財源是足夠的，但也尊重立委的提案權。

據智庫提出草案說帖，長照保險對象為所有具中華民國國籍且設籍台灣者，並依全民健保身分納入，受雇者身分的被保險人保費，由政府、雇主、個人3方各分擔3成、4成、3成，開辦初期保險費率1.19%，約為健保費率5.17%的4分之1，最低每人每月負擔約100元起，即便月薪高達6萬元者，每人每月負擔200元。

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根據國民黨智庫所擬草案規定，有關財務來源與管理機制，政府應負擔保險年度經費至少36%，不足部分需編列預算補足，並設置「長期照顧保險會」，負責財務審議、保險給付範圍與保險政策研擬，同時設置「長期照顧保險爭議審議會」，處理保險爭議申訴案件。

對此，祝健芳表示，目前還是稅收機制在處理，稅收現在累積有2000多億元，對於目前要推動的事情，財源是足夠的。她強調，立委有提案權力，要弄什麼樣的方式去做財源，都是可以討論的。