流感高峰期！營養師授5大飲食秘訣　助感染者迅速痊癒

文／NOW健康

國內流感疫情仍處高峰，據疾病管制署統計，上週類流感門急診就診約14萬8千餘人次，患者常見症狀包括發燒、咳嗽、肌肉痠痛、流鼻水等等。營養師劉怡里特別提供５大黃金飲食建議，民眾在染病期間這樣吃才好得快。

▲流感期間5大黃金飲食建議。（圖／擷取自「劉怡里 營養師」臉書粉專）

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想要擊退流感！ 靠飲食提高免疫力

關於流感期間5大黃金飲食建議，劉怡里透過臉書粉專分享以下5大飲食方法：

1.多補充水分每天2000至3000c.c.： 飲水上建議小口小口喝水，定時補充比一下子喝大量來得好吸收，除了開水，也可以選擇無糖花草茶、淡茶、豆漿、牛奶或是適量的湯品都可以補充。

2.高營養密度或是軟質食物： 當有喉嚨疼痛時或是食慾下降，避免熱量不夠影響康復病程，建議可以先從軟質好吸收的蛋白質食物，增加體內抗體，例如蒸蛋、蛋花湯、魚湯、蛤蠣湯、滷豆腐、豆花、酪梨牛奶等。如果真的吃不下，也可以採用饅頭沾豆漿、冰涼優格加堅果粉、地瓜泥加牛奶，將食物泡軟，溫度放涼再入口。

3.電解質要充足： 流感會造成發燒、冒汗或是胃口下降，如果真的吃不下，運動飲料中的糖份與電解質可以適當補充，也可以選擇。另外也可以搭配蔬果汁加蛋白粉、堅果飲加香蕉、全脂牛奶加黑巧克力。

4.餐點中加辛香料： 可以將薑末、薑黃、青蔥、大蒜入菜，裡面的有機硫化物，蒜素、艾喬恩等植化素可以抑制細菌、病毒、黴菌等，也能選擇:大蒜雞湯、薑汁紅茶、青蔥蛋粥、薑黃蜂蜜檸檬茶。

5.補充足夠的鋅： 鋅可以幫助體內免疫調節，傷口癒合，也是細胞、酵素正常作用的重要元素，而且鋅缺乏也會使食慾下降，所以可以補充海鮮湯、牛肉湯、煎蛋、烤魚、蘆筍、菠菜等，也可以搭配維生素C高的食物來幫助鋅的吸收，例如柑橘、芭樂、小番茄等。

預防流感飲食關鍵 掌握「5多2少」原則

針對預防流感上，劉怡里也提出飲食「5多2少」原則，「5多」包含優質蛋白質、膳食纖維、維生素A與C、Omega-3脂肪酸、富含多醣體食物；「2少」則是減少飲酒及攝取加工肉類，讓民眾可以透過吃來增加免疫力，降低染病機率。





▲民眾要預防流感，飲食可掌握食「5多2少」原則，增加免疫力。（圖／擷取自「劉怡里 營養師」臉書粉專）



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