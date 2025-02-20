新冠疫情下月恐升溫　醫示警：14%可能重複感染流感

▲前疾管署署長、台灣感染症醫學會理事長張峰義示警新冠疫情升溫。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

藝人大S流感併發重症猝逝，引發國內流感疫苗搶打，疾管署緊急增購10萬劑公費流感疫苗今（20）日開打。台灣感染症醫學會和台灣家庭醫學醫學會提醒，流感及新冠病毒經常共同或接續流行，國外研究發現，有14%的患者可能同時感染流感及新冠病毒，重症死亡風險倍增。

台灣感染症醫學會理事長、前疾管署署長張峰義示警，新冠疫情升溫已有蛛絲馬跡，近期臨床病人有增加趨勢，推估3月疫情恐升溫，民眾應及早接種最新版JN.1新冠疫苗，不要等疫情起來才打。

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相對於流感疫情目前處於流行高峰，新冠疫情一直相對在低點，張峰義指出，新冠病毒傳播性強，通常一個人感染，家人很快就會跟著確診，近期臨床看診陸續有新冠個案出現，已經看到一些社區流行的徵兆出現，依照目前的情況來看，我認為最快3月就會升溫。

張峰義指出，新冠病毒對人體的影響並不僅限於肺部，而是對全身器官的損害 ，且新冠病毒的長期影響比流感、RSV等呼吸道疾病更為嚴重。

根據國外研究發現，感染新冠病毒可能讓心肌炎、心律不整、心肌梗塞等心血管疾病的風險提高，甚至對認知功能造成全面性損害，相當於讓認知能力在一年半內衰退20歲，且相較其他呼吸道病毒，新冠感染長期預後最差。

▲台灣感染症醫學會攜手台灣家庭醫學醫學會，共同呼籲預防重症缺一不可，流感加新冠疫苗才夠罩。（圖／記者洪巧藍攝）

呼籲民眾別輕忽新冠病毒的潛在威脅，病毒的感染往往發生在不經意的時刻，即使不外出也難以避免家人將病毒帶回家，因此建議6個月以上全民都應該接種新冠疫苗，尤其長輩及慢性病患者更應儘早完成接種。

然而，台灣新冠疫苗施打率卻遠低於英、美、韓等已開發國家，65歲以上長者接種率甚至僅有17.2%8，人們似乎已認為感染新冠病毒不再嚴重。

根據調查，對於民眾是否接種新冠疫苗的考量，主要考量「疫情嚴重度」，台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國表示，不要等疫情發生才搶打疫苗，國外研究發現，有14%的患者可能同時感染流感及新冠病毒，而這類患者在住加護病房、插管等重症及死亡的風險將倍增。

近期民眾對於流感的緊張是在大S病逝之後才突然竄升，黃振國直言，現在打流感疫苗等於是「加班車」，如果打不到，那今年10月再度開打時，符合公費接種條件的民眾務必要搭上「早班車」，切勿等到疫情爆發才一窩蜂接種疫苗。現階段則可以接種JN.1新冠疫苗。





▲衛生福利部預防接種受害救濟審議小組召集人邱南昌指出，新冠疫苗不良事件通報下降。（圖／記者洪巧藍攝）

新冠疫苗的安全性一直是影響民眾接種意願的主要原因之一，衛生福利部預防接種受害救濟審議小組召集人邱南昌指出，新冠疫苗不良事件通報至2024年底已經下降至10萬分之3，和流感疫苗接近；JN.1疫苗通報約50幾件，初步分析都不是與疫苗相關。

邱南昌也提到，目前新冠疫苗已降低劑量且更新注射劑型，減少了接種後的不適反應，常見的局部紅腫、輕微疼痛感通常會在數天內自行消退。對於免疫功能低下者、長者與慢性病患者，則強烈建議儘早接種，以獲得最佳保護力。