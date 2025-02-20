網傳「吃普拿疼殘留身體5年」　醫揭真相：說法沒根據

▲普拿疼是相當常見的止痛藥。（圖／記者李依琳攝）

記者趙于婷／台北報導

網路長久有流傳「吃一顆普拿疼，會殘留在身體5年，有人經痛時就吃普拿疼，30歲就洗腎。」對此，前台大感染科醫師、日旅達人林氏璧在日本自助旅遊中毒者臉書專頁指出，網路謠言根本是沒有根據的說法，普拿疼是存在百年以上的老藥，醫界長期作為第一線解熱鎮痛藥物，相比其他止痛藥是比較安全的。

林氏璧指出，普拿疼的主要成份是乙醯胺酚（acetaminophen），有充分的使用經驗，且對於NSAID（非類固醇抗發炎藥）會有過敏狀況的朋友，因為藥物結構不同，止痛藥物的首選就是乙醯胺酚。

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針對乙醯胺酚的機轉，林氏璧直言，目前尚未完全明瞭，一說是透過中樞神經的作用，一說是通過抑制cyclooxygenase （COX）環氧合酶，比較確認的是他退燒和止痛的效果都比較有限，也不像NSAID一樣有抑制發炎的作用。

而乙醯胺酚為肝臟代謝，NSAID多數主要為腎臟代謝。他進一步說明，乙醯胺酚主要要小心的是傷肝，NSAID則要小心過敏、傷胃、傷腎，但乙醯胺酚的肝毒性主要是和劑量有關，過量才會傷肝，正常成人每天建議安全劑量是4公克，也就是市售包裝的8顆。只要每天不要使用超過8顆，超過此劑量可能引發肝毒性，嚴重時可導致肝功能衰竭，且不要長期服用，原則上是安全的。

另外，許多人擔心吃止痛藥或是一些藥物會有藥物殘留，林氏璧也解釋，藥物的代謝主要是經由肝臟或腎臟，藥物的代謝時間會看他的「半衰期」，顧名思義就是多少時間血中的藥物濃度會下降到一半，以乙醯胺酚來說，如果是肝腎功能正常的人，半衰期大概是2 ~3小時，因此他大概4~6小時就可以吃一次。

一般在算藥品排出身體的到底需要多久的時間，會以4~5個半衰期來看，所以普拿疼在大約12~15個小時之後，濃度就極低了，再過更久就會完全排出體外，所以網路流傳殘留5年是沒有根據的說法。

林氏璧也提醒，若是肝腎功能比較不好的人，許多藥物代謝的時間可能會延長，排出體內的時間也會增加，相對也比較容易出現副作用，服用藥物前請記得諮詢專業醫師和藥師，且乙醯胺酚因為是肝臟代謝，也可能有肝毒性，有飲酒習慣或B型、C型肝炎、嚴重肝病或肝硬化者應謹慎使用。

此外，有慢性腎臟病的病人，則建議盡量避免使用NSAID，就算要使用也要調整劑量，長期吃NSAID後來導致腎臟衰竭的機率，應該是遠大於乙醯胺酚的。