北榮再創台美醫療合作　美國德州大學參訪重粒子癌症治療中心

▲美國德州大學西南分校哈羅德·C·西蒙斯綜合癌症中心參訪北榮重粒子。（圖／北榮提供）

記者趙于婷／台北報導

台北榮總重粒子癌症治療中心再創台美醫療合作！美國德州大學西南分校哈羅德·C·西蒙斯綜合癌症中心一行人近日前往北榮參訪重粒子癌症治療中心，這是北榮繼1月16日和美國佛羅里達州梅約醫學中心正式進行重粒子醫療基礎研究後，另一項與世界知名醫療中心交流，期望未來能強強聯手。

美國德州大學西南分校哈羅德·C·西蒙斯綜合癌症中心（The University of Texas Southwestern Harold C. Simmons Comprehensive Cancer Center）放射腫瘤科主任Dr. Timmerman、服務副總裁Ms. Desai及教授Dr. Pompos一行，2月19及20日參訪北榮重粒子癌症治療中心，雙方就醫療合作及協助建立粒子治療中心等事項進行討論。

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美國德州大學達拉斯加西南醫學研究中心（University of Texas Southwestern Medical Center，簡稱UTSW）是美國首屈一指的學術醫療中心之一，將先進的生物醫學研究與卓越的臨床護理和教育相結合，該機構的教職員曾6次獲得諾貝爾獎，其中包括26名美國國家科學院院士、19名美國國家醫學院院士和14名霍華休斯醫學研究所研究員。

UTSW的醫生為超過10萬名住院患者、超過36萬個急診室病例提供80多個專業的治療，並且每年負責近400萬次門診就診，並被《美國新聞與世界報道》評選為全美排名前25位的癌症治療醫院之一。該中心負責主導胰臟癌多國多中心第三期重粒子臨床研究，目前該中心正進行重粒子中心的建置籌備工作，故特別派員至北榮觀摩交流。

北榮副院長李偉強表示，北榮有最優秀放射治療團隊以及尖端的重粒子設備，美國德州大學達拉斯加西南醫學研究中心，是美國首屈一指的學術醫療中心之一，在癌症治療等各方面的經驗與成果更是世界先驅。

北榮重粒子中心於112年5月15日啟用迄今有將近420位正在治療或已經完成重粒子治療，而美國德州大學達拉斯加西南醫學研究中心也將規劃設置重粒子中心，這是北榮另一項與世界知名醫療中心交流，期望未來能強強聯手，進一步提升臺灣癌症治療的能量。