你吸的不是空氣？中南部空汙爆表「學3招」幫自己保命

圖、文／NOW健康

近期冷氣團來襲，中南部位於下風處污染物易累積，雲嘉南、高屏空品區可能達到「橘色提醒」等級（對敏感族群不健康），甚至是「紅色警示」等級（對所有族群不健康）。國民健康署提醒民眾掌握空污防護3招，「減少室外活動、提升保護力、下載樂活氣象APP掌握即時空氣品質」，以守護自身健康！



空氣品質不好 若要外出建議配戴口罩



依據環境部的空氣品質監測網資料，近期受大陸冷氣團影響，環境風場持續為東北風，挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，中部位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

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大陸冷氣團影響下，雲嘉南、高屏空品區短時間恐達橘色提醒等級，甚至局部地區可能達紅色警示等級。健康署署長吳昭軍提醒雲嘉南、高屏地區、竹山地區所有族群，應減少在室外活動，必要外出時要配戴口罩，並呼籲民眾可利用3招自我保護抵禦不良空品：



▸第1招｜減少室外活動： 儘量減少室外活動，尤其是氣喘及呼吸道疾病患者，更應改以室內中低強度活動，避免或減少有深呼吸的行為。適當關閉門窗，雖可降低室外空污對室內之影響，亦可能使室內外換氣不足導致二氧化碳增加，關窗時應留約5公分空隙，讓室內外空氣可以對流。



▸第2招｜提升自我保護力： 平常注意保持清潔，由室外進入室內後，可加強個人衛生防護，另應避免刺激物、均衡飲食、身體適當的活動或伸展等，必要外出時，也請記得配戴口罩。



▸第3招｜隨時查詢空氣品質： 透過健康署與交通部中央氣象署共同合作開發「樂活氣象APP-健康氣象服務」，民眾可以免費下載使用，隨時掌握最新健康氣象動態及即時空品數據，也可瞭解目前所在地的空氣品質及細懸浮微粒即時監測結果，提早因應及預防。



# 首圖來源／Freepik



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