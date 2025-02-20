流感併發肺炎增23倍　醫喊「比感冒嚴重」：3族群仍應打疫苗

▲冬春交替季節，近日流感疫情仍嚴峻。（示意圖／CFP）



生活中心／台北報導

冬春交替季節，呼吸道傳染病風險增加，近日流感疫情仍嚴峻。醫師示警，流感不是普通感冒，不僅發病更急，症狀也更加嚴重，且流感患者出現肺炎的可能性是一般人的23倍，特定族群現在仍有必要接種流感疫苗，呼籲民眾採取適當措施來保護個人及家庭健康，降低感染風險。

根據新華社報導，北京大學第一醫院健康管理中心全科醫學科主任遲春花表示，「流感不只是一次普通的感冒，應該被高度重視。」

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遲春花強調，流感的危害性遠超過一般民眾的認知，A型流感病毒因其傳播性強且易於變異，幾乎是歷次流感大流行的主要推手；與一般感冒相比，流感的發病更急，症狀更加嚴重，如高燒、全身疲勞、肌肉痠痛等，且更可能引發中耳炎、心肌炎、腦膜炎甚至肺炎等嚴重併發症。

流感病毒侵入人體後，會首先破壞呼吸道的黏膜屏障，讓肺炎鏈球菌、金黃色葡萄球菌等病原菌藉機入侵。據統計，約30%的流感死亡案例是由繼發性細菌性肺炎引起，而病毒引發的「細胞因子風暴」可導致全身炎症反應，使得健康成人在72小時內面臨多器官衰竭的危險。東京大學醫學部2024年研究指出，流感患者出現肺炎的可能性是一般人的23倍。

疫苗被視為減少重症風險的重要堡壘。根據美國疾病控制與預防中心的最新數據，2024到2025年度流感疫苗的有效性可達72%，能夠降低住院風險60%。疫苗不僅能刺激人體產生針對血凝素蛋白的中和抗體，還能讓免疫系統快速辨別變異毒株，這種「免疫記憶」正是對抗病毒變異的核心武器。

▲施打疫苗可減少流感重症風險。（示意圖／CFP）



專家表示，世界衛生組織每年會發布當年的疫苗毒株配方，2025年的疫苗將包含H3N2、H1N1及兩種B型病毒株。即便發生抗原漂移，接種者的抗體水準仍比未接種者高3至5倍。日本國立感染症研究所也證實，疫苗接種可以使流感相關的死亡率降低38%。

中國疾控中心病毒病所研究員陳操指出，根據以往監測結果，流感的流行期通常在每年的11月至次年的2月或3月，目前依然處於季節性流行時期。

陳操強調，現在仍有必要接種流感疫苗，及時完成全程接種可以有效保護個人免於感染，減少重症和併發症的風險，對於老年人、兒童及慢性病患者等高危人群尤為重要。他提醒，流感疫苗接種後需要2至4周的時間才能產生具有保護效果的抗體水準，因此越早接種越好。

對於疫苗接種的最佳時期，專家建議最好在流感季開始前，即每年9月至11月之間進行接種。如果錯過最佳接種時間，在流感季中接種也可以獲得保護效果。特殊人群更需注意，如孕婦接種流感疫苗可將新生兒的保護期延長至6個月；慢性病患者接種後，心肺功能惡化的風險可降低45%。

中日友好醫院主任醫師陳文慧提醒，居家康復的患者，尤其是老人、兒童及一些免疫抑制或有肺部基礎疾病的患者要注意繼發感染可能，其次要合理用藥，流感病毒的感染在48小時內服用特定抗病毒藥能顯著改善病情；而支持性治療也是關鍵，包括均衡飲食與充分休息，有助於流感的康復。