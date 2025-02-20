又要變冷了！發熱衣怎麼穿最暖？專家解答　4類人穿要注意

▲發熱衣是天冷保暖不可或缺的衣物。（圖／記者謝承恩攝）

文／常春月刊

發熱衣是經過設計的衣服，透過鎖住人體的體溫，並將汗水、濕氣等快速蒸發，以達到身體保溫的效果，通常使用先進的纖維技術，融合導熱和保溫材料，創造出能夠隔絕外在低溫和保持內在溫度的保溫層。

熱衣原理大公開！ 遠紅外線與吸濕放熱是關鍵

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台大化工博士謝玠揚於臉書粉絲頁說明，衣物保暖的熱量是體溫，而熱衣的原理主要是「遠紅外線放射性」與「纖維吸濕放熱」：

▸遠紅外線放射性：運用陶瓷、氧化鋯將可見光轉成紅外線的特性，達到發熱效果；換句話說，如果有照到光，就可以把光轉換成熱。

▸纖維吸濕放熱：當汗水、水氣接觸到這類纖維時，會吸收凝結濕氣並釋放凝結熱，因此達到發熱效果。

謝玠揚表示，水蒸氣主要是來自人體，由體溫把水分變成水蒸氣，在體表凝結回水，只是將體內的熱轉換到體外，過程並沒有額外的熱能產生，因此，嚴格說來拉熱衣是運用體溫「保暖」，而不是真的「發熱」。

發熱衣是利用布料的特殊材質，透過鎖住人體的體溫，讓汗水的水蒸氣轉化為熱能，產生發熱的感覺，定義上是衣服主動提供給身體溫度，但若身體發熱流了一身汗卻無法排出，汗水開始蒸發令體溫下降，反而會感到濕冷。

保暖衣是利用特殊面料、柔軟刷毛層的協助，保留溫暖空氣層，讓身體穩定處於舒適的保暖感受，同時提供高效的吸濕排汗機能。定義上是衣服協助身體保持「恆定溫感」，至於是否保暖則要看傳導係數，係數越低代表隔熱效果佳。

發熱衣怎麼穿最暖？ 洋葱式穿法一次看懂

發熱衣的材質有很多種，像是嫘縈、天絲棉、聚酯纖維、中空纖維等，以衣服材質來說，「羊毛」是真正可以達到增溫的天然材質，但價格也比較貴，而市面上的發熱衣多以合成材質為主，民眾可依照需求、舒適度、價格作為考量。常見發熱衣材質比較：

▸嫘縈（Rayon）：親膚性佳，吸水性強，但保暖效果提升有限。

▸天絲棉（Tencel）：親膚性佳，具有較好的吸濕傳導功能。

▸聚酯纖維（Polyester）：具有發熱效果，但導熱係數高，保暖效果相對不彰。

▸中空纖維（Hollow Fibre）：利用纖維孔洞防止熱氣散失，雖可提升保溫效果，但無發熱特性。

▸聚丙烯腈（Polyacrylonitrile）：手感近羊毛，保暖效果優於聚酯纖維。

▸美麗諾羊毛（Merino）：有效防止熱氣散失，保溫效果更佳，但價位較高。

▸聚丙烯酸酯類纖維（Acrylate）：可吸濕發熱，但價位較高。

市面上的發熱衣大多很輕薄，主要是當作內衣穿而無法單穿，必須搭配其他的外層衣著，例如背心、外套等。不過，若是寒流來襲氣溫驟降，發熱衣不夠保暖怎麼辦？穿2件真的會比較保暖嗎？

要穿出最好的發熱衣效果，最重要的是必需「貼身」，因為發熱衣的原理是讓身體與衣服之間產生熱循環，建議可以選擇「洋葱式穿法」，第1層穿發熱衣，第2層穿刷毛的衣服，最外層套上厚外套，如此一來就可以保暖。

▸第1層：貼身穿著發熱衣。

▸第2層：穿著保暖性高的衣物，如毛衣、刷毛背心等。

▸第3層：穿著防風衣物防止暖空氣逸散。

發熱衣正確洗法曝！ 這4類人穿發熱衣要注意

發熱衣可以丟洗衣機洗。但過度搓洗可能會破壞纖維材質，建議將其裝進洗衣袋，丟進洗衣機後選擇「柔洗」模式，減少對衣服造成的傷害。此外，注意不能用熱水清洗，熱水會破壞材質，太高溫甚至可能會變形，建議參考衣服上的清洗標示。

發熱衣可以烘乾嗎？與不能用熱水清洗一樣的道理，烘衣機的高溫容易破壞發熱衣結構，甚至導致縮水、變形，導致喪失保暖功能，建議還是自然風乾即可。

穿發熱衣禦寒，這4種人可能愈穿愈癢！發熱衣雖有保暖效果，但流汗就容易悶在衣服內，結果又濕又熱，可能引發搔癢、汗疹、汗斑、黴菌感染或毛囊炎等問題，並非人人都適合，建議若有以下狀況的民眾，應避免穿發熱衣：

1.汗腺發達：可能因汗水悶在衣服裡，進而發癢或起疹。

2.痘痘肌：皮膚易出油、常冒青春痘、毛囊炎的人，穿發熱衣可能造成胸背部毛囊炎。

3.異位性皮膚炎：這類患者原本就對溫度調控較慢及皮膚敏感，若穿發熱衣會更癢。

4.冬季癢：皮膚又乾又癢，如果又穿上發熱衣，可能會刺癢不舒服。

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