伸出左手！從「3手指長度」看個性...食指比無名指長＝領導者



▲趕快看看自己左手的食指和無名指的長度，就可以看出個性喔！（示意圖／記者周姈姈攝）



生活中心／綜合報導

把你的左手伸出來看看！雖然人的外表和遺傳學有關，但其實從身體的某些部位也能揭露關於個性的秘密；就有一項研究指出，無名指的長度取決於睾酮水平，可以直接影響人格。對此，國外網站《Bright Side》就告訴大家3種手指長度分別代表的個性，如果食指比無名指長就代表是個天生領導者，你是哪種呢？

從3種手指長度看個性：

1.食指比無名指短

食指比無名指短的人通常都很有吸引力，而且也非常有魅力，你擁有出色的溝通技巧，知道如何在人群中獲得關注以及保持自己的魅力；你也很喜歡冒險，不管是什麼困難都不怕，若是你發現事情沒有按照計劃進行，你也不會氣餒或是放棄，你會重新找到一種能夠解決的方法。

不管你做任何事情，你總是能夠做的很好，你會是出色的成功者，對於生活始終抱持著高目標。雖然有些人會覺得你很咄咄逼人，但這並不是真正的你，你只是無法控制自己追求完美的個性罷了。

此外，過去一則發表於《關節炎與風溼症》期刊的研究指出，食指比無名指還短的女性，罹患膝蓋關節炎的機率高了1倍，該研究人員表示，因為食指比無名指還短為男性特徵，因此女性的雌激素會比較少，這就是導致膝蓋關節炎的原因之一。



▲在別人的眼中，你充滿魅力，而且一點都不害怕冒險和困難。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



2.食指比無名指長

你的食指比無名指還要長嗎？那就代表你是一個非常有自信且懂得自給自足的人，你是天生的領導者，但是脾氣有點暴躁，讓你丟臉簡直就是要了你的命。不管是對於新事物還是關係，你通常都不會是主動的人，但是如果你真的破天荒跨出第一步，你就會堅持、負責到底。

你的頭腦很清楚，也很善於分析，在做出任何決定之前都會仔細思考過，絕對不會讓自己在未來後悔。



▲你是天生的領導者，在做出決定之前都會先仔細思考。



3.食指和無名指一樣長

食指和無名指一樣長的人非常貼心、穩重、平靜且腳踏實地，你的個性也很溫和，會盡量避免任何會發生衝突的情況或是風險，因為那種「不確定性」的感覺會讓你感到很不舒服。

你也會是非常好的朋友，若是朋友有難，你一定會拔刀相助！不管是在工作、友情或是愛情中，你都會保持忠誠，所以你身邊的親朋好友都很依賴你，而且你也很樂觀，就算面對糟糕的情況，你也可以看見好的一面。



▲朋友、親人有難，你一定會拔刀相助，所以他們都很依賴你。