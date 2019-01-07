你每天尿尿幾次？醫曝「有6大跡象＝小便危機」...有泡泡快就醫



▲你尿尿後都會觀察自己的小便狀況嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導



網友們，你每每小便完，會低頭看看自己的尿液顏色嗎？其實小便中也暗藏健康密碼！香港養生資訊平台《CheckCheckCin》指出，體內的廢物會隨著大小便及汗液排出體外，而健康的小便應必備「5種狀態」，包括一天小便3～8次、每2次間隔2～3小時。此外，當小便出現「6種危險跡象」就建議就醫。提醒網友們，在新的一年，請關注自身健康，別那麼快沖馬桶了！

你以為小便只是喝水後排出的廢物嗎，其實它在反映身體健康扮演著重要角色。香港養生資訊平台《CheckCheckCin》在臉書粉專教網友如何分辨「健康的小便」，指出小便為人體排毒的重要機制，身體本身已內建排毒功能，即體內廢物會隨著大小便及汗液排出體外，因此可從尿液的狀態看出自身的健康狀況。



▲想知道自己的尿液健不健康嗎？看看有沒有以下5種狀態。（示意圖／翻攝自pixabay）

PO中文分享健康的小便必備「5種狀態」：



1.顏色呈淡黃色且清澈。

2.小便時順暢無阻礙。

3.正常成年人一天小便3～8次。

4.兩次小便時間一般間隔2～3小時。

5.健康的人應該沒有夜尿或最多1次。

小便的狀況會隨著飲水量、天氣冷暖及排汗量而受影響，因此當小便出現以下「6種跡象」，就建議就醫：



1.量多而透明如水：可能是腎虛或飲水太多了。

2.小便赤黃：喝水量不足，或者因為實火、濕熱引致。

3.日間小便頻繁而量多：生活壓力大或體質濕重。

4.夜尿頻繁且量多：可能是腎虛。

5.小便混濁或多泡：可能是脾腎失調的徵兆，或者蛋白尿，建議就醫。

6.小便淡紅色：膀胱或肝膽濕熱、脾腎兩虛所致，也有可能是泌尿系統問題，請尋求專業醫師協助。