血脂、腸胃功能、行動力這三項的分數　你及格了嗎？

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正在看文章的壯世代們，昨晚是否追劇到深夜？或是為了趕專案而忘記吃午餐？也許你正在享受事業有成的美好時光，閱歷豐富，正要展開人生下半場的精彩冒險。可是，你的身體準備好了嗎？別忘了，50+的身體可不比從前啦！

現在，就讓我們一起來檢視一下，花一分鐘完成家醫科醫師陳欣湄為你量身設計的居家小健檢！看看你的血脂、腸胃健康和營養攝取是否跟上了你雄心壯志的腳步！

記住，保持健康不只是為了活得長，更是為了活得精彩。準備好了嗎？讓我們開始吧！

50歲+的你，血脂該注意了嗎?快來測試！

年過50，身體悄悄變化你察覺到了嗎？血脂、腸胃健康和營養攝取尤為重要！下面有幾個小問題，認真跟著做（回答），檢視一下自己現在的身體狀況吧！

測驗題目

測驗結果

3~5分：健康警報響起！

你的身體發出了警訊，需要立即關注！血脂、腸道健康和營養攝取都需要關心，桂格雙認證高鈣脫脂奶粉是你的健康守護者：

• 經動物實驗結果證實，有助於降低血中三酸甘油酯、血中低密度脂蛋白，以及調節血脂

• 添加健康三益菌，改善腸內細菌菌相，幫助維持消化道機能

• 幫助骨骼與牙齒生長發育

6~8分：健康狀況需要提升！

你的身體狀況待保養，及時調整飲食和生活習慣很重要！桂格雙認證高鈣脫脂奶粉為生活加分：

•提供優質蛋白質和多種維生素，幫助調節生理機能

•三益菌改善腸內細菌菌相，改善胃腸功能

•高鈣配方搭配維生素D，提升鈣質吸收，並搭配吸收率佳的乳鈣質，每天兩杯即輕鬆達標，還能補充維生素A，鞏固骨骼及牙齒健康

9分： 健康狀況良好，繼續保持！

恭喜你，身體健康狀況不錯！但別忘了持續保養，桂格雙認證高鈣脫脂奶粉是你的最佳夥伴：

• 調節血脂

• 幫助維持消化道機能

• 持續補充鈣質和維生素D，增進鈣質吸收

無論你的測驗結果如何，桂格雙認證高鈣脫脂奶粉都能為你的健康加分！一杯富含健康三益菌的奶粉能幫你從美味中一次調節血脂、改善胃腸，並在好消化下為鈣質吸收打底！陳欣湄醫師指名健康食品認證有效的「桂格雙認證高鈣脫脂奶粉」，就是看重其功效實驗設計與結果是受到國家認可，比起市售眾多未經健康食品認證的保健品、奶粉，更是超越保養的有效。每天兩杯，全面守護你的健康。

無論你的測驗結果如何，桂格雙認證高鈣脫脂奶粉都能為你的健康加分！每天兩杯，全面守護你的健康。現在買，就送同樣榮獲國家健康食品認證調節血脂功效的桂格大燕麥片，超值組合錯過可惜！

桂格高鈣脫脂奶粉 健署健食字第A00030號

調節血脂認證，經動物食驗結果：

有助於降低血中三酸甘油酯

有助於降低血中低密度脂蛋白膽固醇

有助於增加血中高密度脂蛋白膽固醇

胃腸功能改善認證，經人體食用研究結果：

有助於增加腸內益菌

有助於減少腸內害菌( Clostridium. perfringens )

有助於改善腸內細菌菌相