別討厭小三！她讓正宮看破「5件心碎事」...還傻傻信這渣男？



▲小三的出現雖然讓人可恨，但另一半背叛妳更不可原諒。（示意圖／翻攝pakutaso）

文／艾姬

面對情人、配偶劈腿，大部分正宮都會有幾種情緒反應。氣憤，覺得小三可恥、劈腿的人可恨，在一種被背叛的情緒下無法自拔，想要反擊和報復。自責，覺得自己是不是哪裡不夠好，否則怎會讓另一半移情別戀？自憐，覺得自己太悲哀太可憐了，為什麼會遇到這種事？愛情，或許有先來後到，卻沒有標準答案。我從來就不認為所有的小三都是罪不可赦，所以我也沒辦法從「正宮」和「小三」是正邪二元對立的角度去擬出一個攻防策略作戰計畫。然而，小三的出現，絕對帶有一種表徵性的意義，讓正宮重新去思考檢視妳的愛情和婚姻。所以，身為正宮的妳，在面對劈腿背叛時，妳可以思考哪些事呢？

妳的男人出了什麼問題？

我很在意男人出軌的次數，一次性的出軌可能是一時的意亂情迷或是用「意外」來詮釋它，但慣性的出軌則表示他在性格與愛情觀上有很難根除的劣性，妳的原諒將不再是包容，而是縱容。誠實是最好的對策，坦承自己的過錯好過於掩飾和欺騙。從男人出軌的次數以及東窗事發時他面對問題的態度，妳可以思考他出了什麼問題，還值不值得信任。

妳的愛情或婚姻出了什麼問題？

有時候愛情或婚姻本身已經存在著問題，小三的出現只是剛好而已。妳和他有很好的溝通？能夠共同承擔和分享生活中的苦與樂？維持某種頻率兼顧質與量的性生活？對於未來是否有一致或相似的想像藍圖？穩定的關係並不代表沒有任何問題，也許只是我們選擇不去面對，而所有破裂的關係都來自於每個「忽略」的累積，直到小三的出現讓妳沒有理由再逃避，讓妳知道妳必須去正視、面對、解決。



▲小三的出現讓妳看破5件事，別再傻傻相信這男人還愛妳了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

妳要修補關係還是放棄關係？

這是一個很難的課題。東西壞了，妳可以估算一下修理的成本以及使用的年限再決定要送修或乾脆丟棄購買新品，但關係壞了呢？首先，「愛」是否依然存在是最重要的一件事，我從來就不認為強留一個不愛自己的人在身邊能夠稱之為幸福。而婚姻所要面對的會更困難一些，會有社會觀感、家庭關係等更多複雜的因素牽涉其中。先確認「愛」是否存在，再去衡量這段關係能夠修補後再繼續或是乾脆選擇放棄。

這是三個人的事，還是更多人的事？

如果妳處於有小孩的婚姻狀態，或是小三也有她自己的感情（男友或婚姻關係），這恐怕已經不是三個人之間的事，而是更多人的事。妳要思考的是怎麼樣能夠停損、將傷害降到最低？

什麼是最好的反擊方式？

當我們想要報復和反擊，往往專注於如何讓對方痛苦，卻忽略了報復之後自己是否真的感覺快樂。最好的反擊，也許不是讓對方最痛苦，但應該是對自己最好的方式。

如果妳的決定是要修補關係，以最心狠手辣的方式痛宰小三絕對不是好主意，也千萬不要歇斯底里一哭二鬧三上吊，妳的情緒越激動越瘋狂只會讓破裂的關係雪上加霜。如果小三還算有良心的話，正宮的大器與寬容反而會加深她的罪惡感，也有機會讓男人深切反省，發現舊愛還是最美。如果妳已經不再眷戀有裂痕的關係，妳要思考的並不是怎樣折磨對方讓他們不好過，而是怎樣當機立斷讓自己更好過。若有家庭和小孩，贍養費、監護權等問題快找律師研究對自己未來最有利的方式吧！

到這裡找艾姬……



BLOG：艾姬的情慾故事



粉絲頁：我是艾姫：情癒撩慾系作家

【艾姬新書上市】療傷系情慾都會小說《醉愛深夜食堂》現正熱賣中！



以慾佐情；活色生香。30處傷痕，佐以30道誘人料理，30個情慾&療癒故事。



今晚，你想吃哪道菜呢？



※※PChome購書請進↓↓



※※博客來購書請進（請登入會員試閱）



※※金石堂購書請進（請登入會員）

★版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！