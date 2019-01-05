手藏金星環＝特別好色！專家從「5種手相」看透你2019桃花運



▲從手相裡的7條線，你能看出2019的自己有什麼不一樣嗎？（圖／TENGA提供，下同）

生活中心／綜合報導

已經看膩從星座、生肖或是生日得知自己在2019年的運勢了嗎？日本成人用品領導品牌TENGA特別請教日本開運諮詢師紫月香帆老師公開「最強桃花運的手相」，她指出，手相「金星丘」較厚、擁有「雙重生命線」的人精力較旺盛，而有「金星環」的人則特別好色。此外，擁有手腕線的網友們在生育能力上也比其他人強。

紫月香帆提醒，在觀看手相前，需要先確認以哪隻手為主。首先將雙手十指緊扣，大拇指交疊在下方的那隻手即為觀測手相，開始吧！



▲金星丘和精力線能看出情慾及精力高低。

1.金星丘與精力線：精力旺盛情慾高

紫月香帆說，位於拇指根部的「金星丘」即代表精力和性慾；此外，某部份人的生命線內側有兩條稱為「雙生命線」的紋路，又稱「精力線」，即代表擁有者擁有雙人生命力，在體力及精神方面相對強壯，不容易受壓力而影響性慾。倘若男性擁有雙生命線，性需求較強烈，外遇的機會恐怕也較高；而女性擁有這條線者，在性生活方面可延續較久。



▲拇指下的金星環代表好色程度，對於自己的喜好很了解。

2.金星環表好色：相對了解自己喜好

位在中指和無名指下方的「金星環」，擁有者通常較好色，但並非負面形容，紫月香帆說只是相比他人，對於自己的喜好更了解。這種人與其說喜歡性行為，不如說他們更熱愛身體接觸，同時也很重視自己的節奏，無法勉強自己做不喜歡的事情。



▲無名指長的人代表性慾高張，享受性愛過程。

3.無名指與小指：長度影響性慾強弱

無名指長的人，性慾更為高張！紫月香帆指出，必非指一天要大戰數回合，而是相對享受性愛過程。而小指較短者平衡較差，女性可能會有生理期不順的影響，而男性則會被左右性慾。



▲手腕線明顯者，代表生育力越強。



4.手腕線與生育：容易孕育子孫

紫月香帆說，手腕線上有一到兩條線特別明顯的人，代表生育機能較強，比較容易孕育下一代。



▲手相裡人氣線及桃花線位置。

5.人氣線掌握運勢：桃花線受人援助星運佳

紫月香帆解釋，位於小指下方接進手腕之處即為「月丘」，從月丘向掌心發展的線稱為人氣線，而人氣線下方的細線則是桃花線，擁有這兩條線者，更容易靠他人提拔或援助拓展運勢而受到歡迎。