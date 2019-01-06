大腿永遠摩擦！「肉肉女孩」才有6大困擾妳懂嗎　網哭：全中了

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一直以來在社會以「瘦＝美」的扭曲價值觀下，讓肉肉女孩出門在外總是難以抬頭挺胸展現自信嗎？網紅《閃亮胖時代》泡棉女孩佳沁自曝受到一點點基因遺傳，自己從幼稚園到國中時期，體重高達99公斤，也因此對於「6種肥胖困擾」超有感，拍攝影片想分享給同樣身為胖胖體質的女孩們，快來看天生肉肉瘦不下來的妳中了幾項？

1.大腿之間永遠摩擦

佳沁說從幼稚園到國中，是她人生最黑暗的時刻，因為體重重達99公斤！肥胖的大腿間也因為走動而開始摩擦生熱，導致皮膚紅腫，但也因為她的腰圍尺寸太寬而買不到內褲，所以在國中時期穿了2年「老虎頭內褲」。

2.常被問從小就肉肉的嗎？

「哪一個小孩生下來不是白白胖胖的，難道你希望你的小孩一生下來就是瘦竹竿嗎？」佳沁說自己有一點點基因遺傳，爸爸也是胖子，但肉肉的看起來蠻可愛的不是嗎？



▲明明就是別人流汗臭，但胖女孩老是得背起「臭名」。（圖／《閃亮胖時代》授權提供，下同）

3.夏天流汗有體臭

胖的人常被誤認體味很臭！佳沁分享國中時期上體育課飄散臭味，同學就指著她質問「佳沁，是妳對不對，是妳在發臭」，讓她無奈明明是男生臭，開玩笑說「我平常都拿香水洗澡呢，哪裡臭啊？」。

4.衣服很難買

「別人的oversize就是我的緊身衣」，因為身材肉肉的衣服很難買，到服飾店試穿還得像烏龜偷偷摸摸，店員擔心衣服被撐壞只能不斷敲試衣間門詢問「小姐妳穿得下嗎？」讓佳沁難過流下兩滴淚。但也因此學乖只要看到喜歡的衣服，都會直問「請問有最大件的嗎？」若沒有立馬說謝謝離開。

5.不是黑色衣服不穿出門

由於黑色衣服在視覺上有「顯瘦」的效果，也因此成為肉肉女孩們衣櫥必備！但佳沁卻不想受此束縛，她拋開過去、迎接新未來，每天都穿花俏衣賞出門，認為自己開心最重要。



▲誰說長得胖一定很會吃？

6.都被說食量一定很大

「長得胖＝很會吃」是許多人對於胖子的刻板印象！但佳沁喊冤「我身體大，可是不代表我胃大」，其實很多大胃王、食量大的女生，本身都是紙片人。而她也強調，「胖女孩我們是人，不是廚餘桶，千萬不要以貌取人，OK嗎？」。

在影片的最後，佳沁也對肉肉女孩們信心喊話，自曝從小受到忍受旁人嘲笑及冷嘲熱諷，甚至被捉弄排擠，回家只能暗自流淚，「也沒辦法跟父母說什麼，父母也會難過，但是呢，為什麼我們不願意跟別人說原因，是因為我們有一顆很善良的心，往後不管我們在面對什麼困難時，都可以保持樂觀開朗，正面的態度去面對」。或許現在因為身型及外界眼光還對自己不太有自信，但她說一定要相信自己永遠是最美的，「我以前也是被霸凌被欺負，現在覺得我其實這樣也很好啊！胖就胖嘛，我們要為自己的脂肪感到驕傲」。

佳沁的影片引起網友們的共鳴：「完全講到心聲啊！還有妳好可愛」、「哭了全中」、「不開玩笑，你這種個性就是大家會很想搶著當朋友的那種啊！感染快樂的氛圍讓人不自覺微笑，是一種才能！」、「喜歡你笑，你的笑很有感染力！！有自信就是美」、「超推...別人的oversize是我的緊身衣...感同身受」、「看完之後...突然感覺到一道光，終於有人懂我的感受了」、「我以前也因為肥胖被欺負，現在我也懂得積極樂觀，不管別人看法。喜歡妳也有這樣的態度」。