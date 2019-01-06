女生5個小舉動＝喜歡你啦！最後一點超明顯...網竊喜：每個都中

網搜小組／綜合報導

雖然現代社會追求兩性平等，女孩們越來越勇於追求自己的幸福，但仍有許多女生因害羞不敢表達愛意，常讓男網友們摸不著頭緒嗎？網紅《那個女生Kiki》日前拍攝影片，分析「女生喜歡上你的五個表現！男生從沒發現的暗示！？」，以女生的角度和大家分享戀上一個人才有會有的小舉動，她說或許不像男生表現明顯，但只要仔細觀察仍能挖掘她們的心意。有網友看完大讚中肯：「每一個都中欸」。

那個女生Kiki拍片分析當女生喜歡上一個人，才會有的5種表現：

1.無聊、有事都會找你

學生時期每天得應付考試、報告，出社會後加班忙不完，扣除吃飯睡覺所剩時間寥寥無幾，因此Kiki認為，若有一個人願意花時間在你身上，即代表你對她而言具有一定重要性，「所以當你發現她平常無聊沒事做都會給你發個圖、自拍照，問你在幹嘛，或是平常遇到狀況第一個就會想到你，問你該怎麼處理，其實代表她時時刻刻把你放在心上」。



▲一個女生如果喜歡你，就會為了你「剛好有空」啦。（圖／《那個女生Kiki》授權提供，下同）

2.突然變得很有空

Kiki說，就算她是個超級大忙人，也能發現她會抽空和你說說話，即使當下沒空也會先關心你的狀況，一有空檔就會馬上回覆你；甚至平常工作忙到連飯局都沒空去的她，竟然剛好有空答應你的邀約，「一次可能是剛好，但若約了兩三次都是如此，她其實就是為了你才剛好有空的」，但千萬別戳破她，偷偷開心然後好好珍惜專屬於你的特別。

3.不排斥單獨約

除非兩人已經是超級好朋友，否則女生不太會和自己沒好感的男生單獨約會！Kiki解釋，由於兩人單獨出門相處時間太多，且容易聊天談心，倘若沒好感，「單獨約出去會讓對方有想太多的機會」，一旦女生願意和你單獨約會，且次數已達兩三次以上，即代表她對你有一定程度的好感。



▲送女生回家的路上最適合散步談心，男生想要告白趁現在啦！

4.她願意讓你送她回家

Kiki說，家算是私密地，一般人不喜歡透露自己家的住址，因此若女生願意讓一個男生陪她回家，即代表對你有一定程度的信任，也願意將私人的領域和你分享。且一般貼心送回家的時間以晚上居多，此時兩人適合一起散步談心，也是催情浪漫時刻，男生們想告白一定要把握這難得機會。

5.介意你和其他異性

Kiki認為，這是最明顯的一點！但也提醒不要以此測試她的底限，而是可觀察當你和其他女生互動時，無論社群網站上或現實生活中，她的反應為何，「如果她喜歡你，那她一定會有一點點吃醋的反應，雖然不會表現很明顯，但你一定會感覺到她有點悶悶不樂」。若每次當你和女生互動時她就會呈現怪怪狀態，八久不離十就是喜歡你啦！

影片引發網友熱議：「看完發現錯過好多人」、「我覺得很準！超準！！」、「看完後...難怪我沒有女朋友QQ」、「五點都沒有可以繼續魯了」、「超中肯！！！」、「一半以上中了欸，而且對方現在變我女友」、「哀～沒有一個中」。但也有網友質疑：「其實，只是工具人...？」、「放屁 ！我認識的酒家女，也有上述幾點 ，但是他只愛我的錢而已？」、「靠原來是喜歡我才叫我載他回家喔！我還以為他把我當工具人？」、「重點也是要這男的要夠帥口袋夠深才會有以上狀況女生出現？」。