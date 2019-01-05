他「手指不一樣」驚罹肺癌過世！醫一動作自測...有透光才正常



▲醫師教你一個動作檢測是否「杵狀指」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

人體許多小徵兆都預示著疾病的發生，然而在四肢上的變化一沒注意，小心癌症危機找上門。一名60多歲的「老菸槍」阿伯在2、3個月內爆瘦5公斤，自曝有家族糖尿病史就診，在測血糖時護理師發現他「手指頭長得不一樣」，醫師建議他到大醫院檢查，殊不知一照X光， 竟發現肺部左右各長一顆腫瘤，罹患末期癌症，住進安寧病房數月即離開人世。

家醫科醫師劉晏孜在《醫師好辣》節目上分享自己在安寧病房遇到的特別案例，一名60多歲的阿伯身體硬朗，卻有愛吸菸的壞習慣，某天驚覺自己近2、3個月內爆瘦4～5公斤，本身有家族糖尿病史的他擔心罹患糖尿病而至診所檢查，當護理師測血糖時發現他的「手指頭長得不一樣」，由於一般人的指甲根部凹陷，但阿伯指甲卻異常凸起，在醫學上稱為「杵狀指」，醫師擔心是心肺功能問題建議至大醫院檢查，未料阿伯到胸腔科一照X光，「發現左邊有一顆2公分大的腫瘤，右邊也有一顆」。



▲男子「手指緊貼」引發醫師關切，就醫照X光發現肺長2顆腫瘤。（圖／翻攝自《醫師好辣》Youtube）

劉晏孜說，若肺部兩邊都長腫瘤基本上已算末期癌症，阿伯雖有做治療，但身子撐沒多久即轉進安寧病房，大約數個月就離世。她也在節目中分享「小小的手指檢測」，只要將兩根食指彎曲靠在一起，「正常狀況下，你中間應該還看得到一個小小的窗，就是它會透一點光進來對不對，這是正常的狀況。如果是杵狀指的話，因為它兩邊都是比較鼓起來的，所以它會整個密合在一起」。她也呼籲某些小端倪出就出現在小地方上，因此在檢視時仍需多加留意。