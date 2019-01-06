永遠睡不飽！有這10種症狀＝大腦陷入慢性疲勞　你中了幾個？



▲每天起床你總覺得自己沒睡飽？可能是你的大腦陷入慢性疲勞。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

國際中心／綜合報導



又過了一年，2019的你仍覺得做什麼事情提不起勁，渾身無力感到疲倦，以前三兩下能解決的事情現在總是拖拖拉拉不想做，一心覺得心好累嗎？根據外媒《Psychology Today》心理專家Alice Boyes指出，代表你的大腦已經筋疲力竭了，也許你一直都在做超過自己負荷的工作，能量已被消耗殆盡，連帶引起長期焦慮、身體疼痛，當你也出現以下10種跡象，小心「慢性疲勞」找上你了。



1.就算花不到5分鐘的小事情，像是倒垃圾、掃地等小事情，都會讓你拖延症爆發，1秒都不想動身去做。

2.過去你用來自我鼓勵的方法，像是聽一首能提升好心情的歌，但現在它的作用非常短暫，一下子又讓你陷入消極情緒。

3.因為覺得麻煩、懶得動，所以都只吃微波食品，或是打電話訂速食，你有多久沒有好好坐下來享受一頓美食？

4.就算每到放假有很多空閒時間，你也都把精力花在看電視、上網等免動腦的休閒娛樂上，就連看本書也覺得勞神傷心。

5.你不斷推遲小任務，也因為沒有即時處理，以至於可能釀成更大的問題。



▲如果你有生養小孩，也常拿平板打發他們好讓自己有休息時間嗎？（圖／達志／示意圖）

6.你總是用平板打發孩子，因為你實在太累了，所以無法付出體力活陪伴他們，或是一起從事有意義的活動（陪他們看書）。

7.如果你有另一半，你總是忽略他們對關係的抱怨，也沒有任何精神與時間來處理他們對於情感的需求。

8.每天即使有睡飽也都覺得好疲憊。

9.你每天都會花時間做些感覺像在浪費生命的事情，像是漫無目的滑手機，和朋友喝到爛醉，雖然知道這樣毫無意義，但卻難去打破這些習慣並計畫其他活動。

10.你沒有精力計畫或執行目標，例如你想規劃一個假期，但卻沒辦法集中精神去組織它。或者你知道你必須在某個日期前辦理退貨，但每天想著想著，眼看退貨期限逾期也無動無衷。

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