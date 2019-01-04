吃山藥、豆漿會得子宮肌瘤嗎？醫揭：保健品更危險

點評: 每4個人就有一人會長！

▲豆漿、山藥等等含有雌激素的食材，是否會誘發子宮肌瘤？（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

肚子變大了，到底是發胖？還是得了子宮肌瘤？婦科醫師鄭丞傑指出，台灣30歲的婦女中，每四個就有一個會長子宮肌瘤，發現的部位可能是子宮、卵巢等，到了40歲的時候，機率更提高到40%，不可不防！

鄭丞傑在新書《鄭丞傑醫師的婦科診療室》中提到，女性朋友一生中可能遇到的子宮疾病，包含子宮肌瘤、子宮腺肌症、子宮內膜異位症、子宮內膜癌、子宮頸癌等。其中以輕熟女、中年婦女被檢查出子宮肌瘤最為常見，還好其中多數是屬於小顆的子宮肌瘤，且99.7%的都是屬於良性，只要定期追蹤即可。

但醫師也說明，若子宮肌瘤大小超過5公分以上，且身體出現月經量變多、經期延長，甚至隨著肌瘤生長位置不同，壓迫到膀胱就會產生頻尿、的情形；若壓迫到直腸，就會造成大號解不出來；壓迫到腎臟、輸尿管，造成水腫，就需要做醫療處置。

▲子宮肌瘤壓迫到直腸或膀胱，會造成排泄困難（圖／達志／示意圖）

另外，醫師也常遇到民眾詢問，吃山藥、豆漿、當歸是不是也會誘發肌瘤？鄭丞傑指出，山藥、豆漿、當歸因為屬於植物性荷爾蒙，結構與人體分泌的雌激素結構式並不完全相同，所以適量食用不會造成影響。但若是大量服用萃取過的高劑量產品，如大豆異黃酮保健品，才比較有可能對肌瘤造成影響。

過去ETtoday健康雲報導中也提醒民眾，預防肌瘤的發生，需避開油炸及燒烤食物，少喝水搖飲、少吃紅肉及加工肉品，以及富含動物性荷爾蒙的食品，如魚卵、蝦卵、蟹黃等，另外肥胖者體內生產的雌激素較高，罹患子宮肌瘤的風險較高，需要培養運動及減重習慣，避免熬夜、飲酒以及攝取過多咖啡因，裁示降低肌瘤發生率的不二法門。