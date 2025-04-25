台大醫院有老鼠！工會控要護理師幫忙抓　院方：僅要求加強清潔

▲台大醫院門診傳出有老鼠出沒，資料照 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

「護理師不是捕鼠隊！」台大醫院企業工會在臉書發文怒指，院內護理部下達指令要求護理師在開診前、用餐後等上班時間，執行工作區域環境整理與清潔，言下之意是展開「滅鼠大作戰」。台大醫院發言人陳彥元今（25）日表示是誤解，院方不可能要護理師抓老鼠，該做法是提醒大家維持護理站的整潔，相關使用者都有責任。

台大醫院企業工會在臉書發文指出，4月18日護理部發布的門診晨會公告「請各單位利用上班時間（例如開診之前08:30-09:00、用餐後13:00-13:30，或門診提早結束時段），執行工作區域環境整理與清潔」。公會認為這意味著要求門診護理師展開滅鼠大作戰，甚至將於本月底進行初步評核與交叉互評，無異於使早已百般扭曲而飽受詬病的5S得以死灰復燃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

工會認為，門診護理師本就須在開診前執行各項準備工作，而門診結束時間也會因各種變數而有所異動，這份計劃如此預設護理人員有充分時間可做清潔打掃，顯為脫離門診實務運作的空想，更可能進一步妨礙、干擾門診既有業務流程、徒增門診護理人員的工作負擔與身心壓力。

工會也提到，對於門診工作區域內有老鼠出沒，是因為建築結構老舊、陳年雜物堆積、人員出入流動、食物未確實回收並封存等各種複雜因素所致，絕非護理人員單憑日常打掃減少些許灰塵所能緩解，這份計劃顯為本末倒置，院方應尊重專業聘請專職的滅鼠、防鼠、清潔等外部公司團隊做妥善處理。

陳彥元受訪被問及是否請護理人員抓老鼠，他直呼，「醫院不會下這樣的命令！」近期確實因新大樓工程施工，傳出有老鼠出沒情況，護理部才提醒各單位加強環境整潔，但沒有要員工去抓老鼠、蟑螂。

陳彥元指出，護理站的整潔不只是由護理師負責，實際上包括住院醫師、主治醫師等人也常在護理站用餐或停留，大家都有維持清潔的責任，由於工作繁忙，常有食物遺留，容易吸引鼠蟲，整潔工作確實不易。

陳彥元說，「醫院本來就有相關簽約廠商定期會來做老鼠等有害物清除，如果認為頻率不夠，也可以討論調整。」他強調，維護病人安全的就醫環境是醫院的責任，而督導整潔純粹是提醒，與所謂的「比賽」或過去的5S制度無關。