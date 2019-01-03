美白牙膏會傷牙嗎？靠「一口水」測試...醫勸：牌子要換

▲使用美白牙膏會不會傷琺瑯質。（圖／視覺中國）

記者謝承恩／綜合報導

擁有一口潔白亮麗的牙齒，笑起來讓印象分數直線飆升！也有民眾傾向購買號稱有「美白功效」的牙膏，但這些「美白型牙膏」用了會不會更傷牙？牙醫234口腔保健知識中心邀請了牙醫師邱雋恆，教你如何分辨適合的美白牙膏，以及在使用牙膏刷牙時，挑品牌到底重不重要？

民眾想要牙齒美白又光亮，使用美白牙膏後，又擔心會傷牙？邱雋恆指出，市面上販售的美白牙膏其實都含有一定成分的摩擦劑，摩擦劑的成分包含了碳酸鈣、氫氧化鋁、二氧化鈦等，理頭都多少含有金屬成分在裡頭，如果成分中的顆粒太大時，就有可能會傷害到琺瑯質。

至於該如何判斷顆粒大或不大？美國食品藥品監督管理局（FDA）就訂出了「磨蝕系數」必須在250以內的規定，如果牙膏的 「磨蝕系數」高於250的話，就表示他的磨擦顆粒太大、太粗，在使用時可能會造成琺瑯質的損害。 只是牙醫師也指出，目前台灣並沒有規定相關的磨蝕標準，因此市售的牙膏較難以做出判別。

▲購買美白牙膏可測試磨蝕係數是否太高。（圖／翻攝自pixabay）

邱雋恆建議可以做一個簡單的測試，當民眾購買美白牙膏後，先塗在嘴巴裡，之後在含一口水將牙膏漱掉，如果發現殘留感需要漱很多次才能清除乾淨，很可能就是牙膏中的磨蝕係數太高。

另外，也有很多消費者很在意牙膏的品牌，邱雋恆指出，使用牙膏必須要一個觀念，就是不要一直「用同樣的牌子」！主要是因為每一種牙膏的成分都不同，有的牙膏中含有殺菌成分，用久了牙齒內的細菌，也會產生一定程度的抗藥性， 他建議「每3~4個月」或者「這一條牙膏用完」，下一條就可以選擇其他牌子使用。

牙醫諮詢／暘昇牙醫診所 邱雋恆醫師