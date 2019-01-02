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減肥遇「停滯期」怎辦？測驗「5選項中1個」還有救啦

點評:教你突破減重停滯期~~~！
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▲▼減肥,減重,斷食,餐點,輕食,沙拉。（圖／翻攝自pixabay）

▲減肥遇到停滯期怎麼辦？（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

減肥怎麼會越減越難？小數點後的每個數值都斤斤計較，心情如雲霄飛車一般跟著七上八下！營養師指出，許多人減重初期，發現自己體重都降很快，但過了一陣子體重幾乎沒有變化，甚至會復胖，是不是遇到停滯期了？

劉素櫻（營養師Stella）在《營養師百問百答》書中就指出，減肥過程中除了減去脂肪，會連部分瘦肉組織也除去，一旦開始復胖，胖回來的全部都是脂肪！因此，隨著減肥的次數愈多，身體流失的瘦肉組織就愈多，肌肉燃燒脂肪的能力也會下降，減重就會愈來愈難減。營養師李佳蕙也表示，民眾如果遇到停滯期（體重停止下降），可透過以下測驗，可以了解自己是「假性停滯期」？還是「真的停滯期」？

▲▼減肥停滯期。（圖／營養師李佳蕙提供）

如果你以上有任何一個打勾，恭喜你並沒有遇到停滯期，而是「假性停滯期」，可以看到圖片上的小細節，多注意一些就可以輕鬆減重。

接下來，請做第二個測驗，這1~5個選項，有做到的請勾選：

▲▼減肥停滯期。（圖／營養師李佳蕙提供）

如果第二個測驗中「沒有任何一個選項打勾」，很遺憾...你真的遇到停滯期了！但請別太快灰心，對於剛跨完年而大吃大喝的你，又或者在新的一年想要實施減重計畫的民眾，營養師提供「4個突破停滯期的祕訣」：

1.保持平常心，觀察身體些微變化（尺寸變小）：體重雖然停滯，但體脂肪或尺寸都有減少，以前在這個體重停過很久或沒有比這個體重更瘦過，只要持續維持減重飲食，體重就會下降！

2.減少水腫發生：每天水分攝取一定要2000c.c以上，避免重口味、喝湯、加工食品……等，降低鈉含量攝取。

3.增加活動量：活動量增加可以增加每日消耗，如果能運動更好，因為運動會活化肌肉組織，幫助提升基礎代謝率，運動建議選擇可以持之以恆，每次至少30分鐘，例如：快走、慢跑、爬樓梯、爬山健行、游泳、騎腳踏車…等。

4.均衡飲食：各類食物均衡攝取，才能有效幫助減重。

諮詢專家／李佳蕙營養師，現任奧路詩美漾生技有限公司首席營養師，專長為減重營養、慢性病營養、衛教活動策劃、預防醫學保健、保健食品諮詢。現有經營部落格OROS柑橘營養師瘦身站，及粉絲專頁李佳蕙 營養師 瘦身站

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關鍵字： 減重健康 減肥 停滯期 李佳蕙 假性停滯期
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