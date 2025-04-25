50歲前避開5大健康殺手　延壽10年不靠偏方

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文／常春月刊

在這個充斥著保健品與抗老秘方的時代，誰不想活得更長、更健康？不過，一項最新刊登於《新英格蘭醫學雜誌》的大型國際研究指出：真正延年益壽的關鍵，不靠神奇療法，而是50歲前避開5個健康殺手。

這5個風險，是健康與壽命分水嶺

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1.吸菸

2.高血壓

3.高膽固醇

4.糖尿病

5.肥胖

這五大風險因子，約占全球心血管疾病負擔的一半。研究顯示，如果能在中年（尤其是50歲以前）避開這些風險，壽命可望延長10至14年！

超過200萬人、橫跨39國、追蹤47年！科學數據說話

研究追蹤了來自39個國家的200多萬人，觀察他們50歲時是否具有上述五大風險因子，並進行長達47年的追蹤，預測他們活到90歲的可能性。

*女性： 若50歲時無風險因子，罹患心臟病的風險為13%；但若五項全中，風險倍增至24%，並提早13年發病。

*男性： 風險從21%升高至38%，心臟病發生提早近11年。

壽命損失更驚人：

女性會少活約14.5年

男性則減少約12年

中年也能逆轉人生！改變生活，延長壽命

更棒的是，研究也證明「現在開始還來得及！」55～60歲控制高血壓，女性心臟病延後2.4年，男性延後1.2年。

同年齡戒菸，女性多活2.1年，男性多活2.4年，若是五個項目全改，可以額外增加5年的壽命。

從現在就開始做起

德國心臟學會主席霍爾格·蒂勒博士強調，這項研究為許多認為「已經來不及改變」的人帶來了希望：「即使到了50歲左右，個人仍然可以透過改變生活方式與預防策略，對壽命產生顯著影響。」

不必等到生病才回頭補救，也不需要靠昂貴的補品或偏方。從現在起，戒菸、控制三高、維持健康體重，你的生活可以更有品質，也更長壽！

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