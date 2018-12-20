她腹痛發燒就醫...子宮竟塞10顆腫瘤！4步驟防肌瘤奪命

▲若有急性腹痛出現，則要小心肌瘤變性、感染、肌瘤扭轉。（圖／小港醫院提供）

記者謝承恩／綜合報導

高雄一名33歲林小姐，因突發性腹痛就醫，懷疑自己得了腸胃炎，然而服用藥物後，情況並未顯著改善，還出現發燒情況，直到醫師透過電腦斷層檢查後，才發現子宮上有大大小小的腫瘤，最大約14x8公分，且合併有腹水，最後以手術切除了10顆肌瘤，過程中最大顆帶蒂的肌瘤，還有扭轉、缺血壞死的情形，術後林小姐已順利回到工作崗位。

子宮肌瘤是女性最常見的良性骨盆腔腫瘤，30歲以上每五人就有一人有子宮肌瘤，50歲以上族群盛行率則有七成到八成。子宮肌瘤的成因仍不明確，目前研究顯示跟種族、基因、環境荷爾蒙、肥胖及飲食有相關性，一般認為雌激素刺激是誘發子宮肌瘤的因子之一。

▲肌瘤長的位置不佳或過大，可能出現經血量多。（圖／小港醫院提供）

小港醫院婦產科劉奕吟醫師說，子宮肌瘤的症狀跟生長的位置及大小有相關性，絕大部分的肌瘤是沒有症狀的，通常是健康檢查時意外發現，但若肌瘤長的位置不佳或過大，可能出現經血量多、不正常陰道出血、經痛、腹部壓迫感、頻尿、便秘或是不孕。若有急性腹痛出現，則要小心肌瘤變性、感染、肌瘤扭轉、黏膜下肌瘤經子宮頸排出或其他內外科疾病的可能。

▲患者的子宮上有大大小小的腫瘤，最大約14x8公分。（圖／小港醫院提供）

子宮肌瘤扭轉是很少見的情況，主要發生於漿膜下帶蒂的肌瘤，肌瘤超過5公分以上、蒂長且細、或是懷孕時較容易發生，病患臨床表現有急性腹痛合併噁心、嘔吐，若扭轉時間過久，造成肌瘤缺血壞死，則會出現發燒、畏寒等症狀。若懷疑是肌瘤扭轉，目前的建議是手術治療為主。子宮肌瘤扭轉如何及早發現: 若本身有肌瘤的患者應每3~6個月追蹤大小，小腹突然變大或有摸到腫塊請至醫院檢查，肚子突然發生劇痛、發燒，宜盡速至醫院就醫。

如何預防肌瘤的發生，有下列幾個撇步：

1.減少環境荷爾蒙的暴露

避免吃油炸及燒烤食物、少喝手搖飲料、少吃紅肉及加工類肉製品、以及魚卵、蝦卵、蟹黃等富含動物性荷爾蒙的食品，避免攝取過多大豆異黃酮萃取的保養品；空氣中PM 2.5含量高的時候避免外出活動，若要出門則要配戴口罩。

2.均衡飲食

多攝取蔬菜水果，研究顯示飲食中多吃綠色蔬菜如花椰菜或柑橘類水果，相較於紅肉及加工肉品可以降低子宮肌瘤的發生率。另外，補充維生素A跟D也能降低肌瘤發生率。

▲柑橘類水果相較於加工肉品，可降低子宮肌瘤發生機率。（圖／翻攝PEXELS）

3.規律運動及減重

肥胖者體內生產的雌激素較高，罹患子宮肌瘤的風險較高，因此培養運動習慣及減重是降低肌瘤發生率的不二法門。

4.避免惡習

熬夜、飲酒過量、及攝取過多咖啡因。