「襪+內褲」能一起洗嗎？私密處搔癢兇手...連處女都會中標

記者謝承恩／綜合報導

冬季陰雨綿綿，髒衣已經疊得像小山一樣高，若把內褲、衣物、襪子通通丟進洗衣機裡一起洗，會不會造成私密處感染呢？當出現私密處搔癢外，內褲還出現白色分泌物，是因性行為傳染？還是跟洗衣習慣有關？高雄醫學大學婦產科教授鄭丞傑在新書《鄭丞傑醫師的婦科診療室》中一一解答。

鄭丞傑指出，私密處搔癢的原因有很多，有來自病菌感染、異物造成、太過乾燥或缺少荷爾蒙等因素。其中，常見的有「黴菌感染」，其次是細菌，第三是滴蟲，接著還有披衣菌、人類乳突病毒、皰疹病毒、陰蝨。這些感染中，只有「黴菌感染」與性行為無關，其他的病菌只要是免疫力下降都有可能受到感染。

▲私密處的黴菌感染，主要是來自潮濕環境與免疫力下降。（圖／翻攝自pixabay）

很多女性私密處發癢時，會想著是不是另一半的衛生習慣不好造成感染？或是懷疑是否因為內褲跟穿過香港腳的襪子一起洗，而造成了感染問題？鄭丞傑進一步解釋， 以「黴菌感染」來說，白色念珠菌最為常見，但這跟導致香港腳的黴菌不一樣，所以將襪子跟內褲一起清洗，並不會導致陰部或陰道的感染。 另外，「黴菌感染」主要是來自「潮濕的環境」與「抵抗力下降」，即使是沒有性行為經驗的處女，也會出現陰道感染，且90%以上都是屬於「黴菌感染」。

醫師建議，除了個人清潔做好外，睡眠充足，增強抵抗力、內褲要徹底清潔曬乾、穿通風的內褲，或是在家中及睡覺時只穿裙裝，不穿內褲，甚至在洗澡後用吹風機吹乾私密處，以保持乾燥，才是預防方法！