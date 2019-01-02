冬天「4個好習慣」防死神上門！你床頭旁會放外套嗎？

▲冬天要注意保暖及內外溫度的變化，嚴防心梗塞發生。（圖／翻攝自pixabay）

文／Donna營養師（陳怡錞）

冬天氣溫驟降容易使血管收縮，是心肌梗塞和中風的好發季節，若本身已經有心血管疾病的朋友一定要多加注意，尤其是「三高」患者，心臟冠狀動脈承受不了溫度突然變冷的刺激造成痙攣而引發心肌梗塞，或是血管變得狹窄、失去彈性、血栓阻塞而導致中風。

冬天護心四大絕招

一、注意保暖

根據統計，一天當中最容易發生中風的時間點有兩個，分別是清晨以及洗澡時。因此，家中若有長輩或心血管疾病患者，一定要注意保暖，在床頭邊準備外套，起床加個外套再下床；而洗澡時也要先等水熱了之後再脫衣服，以免身體碰到冷水而血管收縮。

二、控制好三高

高血壓、高血糖、高血脂患者，務必配合醫生的治療，並且改變飲食習慣與生活習慣，可大幅降低中風機率。平常在家可以每天量血壓，尤其天氣變冷或有不舒服時一天可以多量幾次，若有偏高的情形，請盡快回診請教醫師是否需要調整藥物。

▲冬天室外運動務必要做好暖身。（圖／翻攝PEXELS）

三、多起身活動

多活動有助於促進血液循環，室內或室外的活動都很好，室內例如：甩手功、抬腳、太極拳或在室內走動；室外活動則務必做好保暖，有流汗也要立即擦拭避免受寒。運動前可以先喝杯溫熱開水，並做些暖身準備，讓身體溫暖起來再開始運動。研究顯示，每周五次，每次30分鐘，每周150分鐘的中度運動可降低1/4心血管疾病再發率。而心血管疾病患者在冬天要避免激烈運動，若運動中覺得很喘、胸悶、胸痛、頭暈，就要立刻停下來休息，並就醫檢查。

四、注意室內溫度平衡

家中不同空間的室內溫度盡量要維持均衡，避免在室內移動時溫差過大，而室內溫度較低的地方通常是浴室、房間、頂樓、陽台…等，必要時可以使用暖爐來調整室內溫差，但使用暖爐設備務必要注意通風。

本文作者／Donna營養師

Donna營養師，本名陳怡錞，輔仁大學營養科學系碩士班畢業，擁有千場以上的演講經歷，致力於預防保健，希望幫助更多人得到健康。專長為營養保健、營養處方、疾病營養調理、預防醫學、營養諮詢、保健食品研發及行銷、健康減重、健康管理課程講授、營養講師培訓。