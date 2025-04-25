NGS納健保快一年！逾2千人受檢「肺癌最多」　石崇良曝下一步計畫

▲健保署長石崇良說明NGS納入健保後最新情況。（圖／記者洪巧藍攝，下同）

記者洪巧藍／台北報導

「次世代基因定序檢測（NGS）」去年5月1日起納入健保給付，即將要滿1年，根據健保署最新統計，至今年2月底已經申報2041件，又以肺癌、攝護腺癌、卵巢癌最多。健保署長石崇良今（25）日表示，正著手讓NGS報告標準化，最快5月公布指引。

次世代基因定序（NGS）一次檢測多個癌症基因，可有效率得知結果，幫助癌症病人選擇後續相對應、有效果的治療用藥，健保署去年5月開始將「次世代基因定序檢測（Next Generation Sequencing, NGS）」納入給付，適用19種癌別，公3種定額給付分別為BRCA基因檢測支付1萬點、小套組(≦100個基因)支付2萬點及大套組(>100個基因)支付3萬點。

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統計去年5月到今年2月申報NGS共計2041件，金額3487萬點；其中BRCA1/2申報1019間最多，實體腫瘤小套組577件，大套組423件，血液腫瘤小套組21件，大套組1件。申報前五癌別依序為肺癌672件、攝護腺癌347件、卵巢／輸卵管／腹膜癌320件、乳癌265件、肝內膽管癌164件。

石崇良今日出席台基盟、國衛院共同舉辦的2025精準健康論壇，他致詞時表示，NGS給付不僅是臨床的醫療參考、幫助民眾接受治療，也會成為重要的健康資料，作為未來研發研究、療效評估的重要來源，建立資料庫。

▲台基盟、國衛院成立臺灣全基因體定序聯盟(Taiwan WGS Consortium，TWC)打造臺灣生醫資料自主與精準醫療新引擎。

然而過去經常面臨資料格式不同的問題，石崇良說，健保署要讓NGS報告標準化、國際化，已經請國衛院與中研院合作訂出102個欄位，從基因報告到重大傷病申請需要臨床資料，用藥事前診察資料，臨床後續需要資料等，以呈現整段的病患療程。

石崇良說，目前已請林口長庚、台中榮總、成大醫院、花蓮慈濟等7家醫學中心進行測試，最快5月公布NGS報告標準化指引，讓各家醫院、實驗室檢測結果可以互通，不僅是增加效率，後續更進一步讓重大傷病申請、用藥事前審查等都可數位化，也能建立國內相關臨床療效的大資料庫。

國衛院及台基盟生技主導成立台灣全基因體定序聯盟（TWC），結合臨床醫學中心、學研單位與產業界，共同推動基因體定序（WGS）的臨床實證與應用擴展。國衛院分子與基因醫學研究所特聘研究員蔡世峯表示，將透過產官學研共同合作，建立公共資料庫﻿執行先導計畫，已經完成5000個WGS，將依相關法規逐步公開共享。

蔡世峯表示，﻿聯盟選定五大目標包括心臟血管疾病、糖尿病、慢性腎臟病、代謝異常脂肪肝病變、老化，將逐步完成2萬個全基因體定序；以全基因體序列為基礎，針對糖尿病腎病變，提出優質臨床服務及有效防治措施。

▲國衛院分子與基因醫學研究所特聘研究員蔡世峯。（圖／記者洪巧藍攝）