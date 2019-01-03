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開車一半狂冒冷汗！67歲男「心梗塞」急停超商求救

點評:還好有撿回一命...！
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▲▼ 開車,三寶,方向盤。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子開車到高鐵站的途中，突然感到身體不適。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

近來天氣轉冷，新竹一位廖姓男子日前開車到高鐵站途中，突然感覺頭暈胸悶，冷汗直冒、溼透整件襯衫，他警覺不對勁，緊急停車到超商求救，救護車送醫急救後，發現是急性心肌梗塞，迅速進行心導管手術，救回一命。醫師提醒，心肌梗塞須儘速就醫，民眾若出現胸悶、頭暈、盜汗，務必趕快送急診。

這名67歲廖姓男子現已退休，日前上午開車到位於竹北的新竹高鐵站，途經文興路時突然感覺不適，他起初以為是腹痛，就近停車到超商借用洗手間，但如廁後仍未見好轉，不但頭暈胸悶，且冷汗直冒，身上的襯衫都溼透了。他趕緊請一旁的國中生協助打119，緊急送至中醫大新竹附醫，心臟內科團隊從心電圖發現是心肌梗塞，緊急手術搶救。

廖男表示，自己平時每天要走一萬步，身體狀況都還不錯，之前雖曾因胸悶就醫，但心電圖顯示正常，他也就沒在意。近半個月來因為事忙，常常熬夜，生活作息不正常；發病前一晚，他在家喝了大約200C.C.的竹葉青，抽菸又熬夜，不料隔天就發病，還好醫院很近，急診又有心臟內科醫師，他才能幸運撿回一命，「我要戒菸，調整生活作息，不能拿自己健康開玩笑」。

▲▼中國醫藥大學新竹附設醫院心臟內科團隊合力搶救心肌梗塞的廖先生 。（圖／醫院提供）

▲▼中國大新竹附醫心臟內科團隊，合力搶救心肌梗塞的廖先生 。（圖／醫院提供）

中醫大新竹附醫心導室主任陳業鵬說，醫療團隊緊急為廖先生打通1條完全阻塞的血管，置入支架；急性心肌梗塞是因為心臟冠狀動脈內的斑塊破裂，形成血栓、阻塞血管，導致心肌急性壞死，醫療團隊要和時間賽跑，要在最短時間內以心導管手術打通阻塞的血管，使血液再灌流、重新供應心肌細胞血液，以減少心肌壞死的範圍。

陳業鵬指出，心肌梗塞的高危險因子，包括高血糖、高血壓、高血脂、年齡及抽菸，天氣冷也容易誘發，近日天氣變冷，且廖先生有糖尿病、年齡、抽菸等三個因子，因此發病。心肌梗塞病人除了定期檢查和按時服藥外，也應採低脂肪、低膽固醇、低鹽、高纖維的飲食，並控制血糖、血壓穩定和體重，特別是要戒菸，並注意保暖，防止心肌梗塞再度發作。

醫師也提醒，心肌梗塞需在短時間內就醫，民眾若出現胸痛，且轉移至頸部、下巴、左肩、手臂和背部，持續疼痛超過30分鐘，且冒冷汗、臉色蒼白、四肢冰冷、頭暈、噁心、嘔吐、焦慮、害怕，全身虛弱無力、呼吸困難，要儘速就醫。

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