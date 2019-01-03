開車一半狂冒冷汗！67歲男「心梗塞」急停超商求救

▲男子開車到高鐵站的途中，突然感到身體不適。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

近來天氣轉冷，新竹一位廖姓男子日前開車到高鐵站途中，突然感覺頭暈胸悶，冷汗直冒、溼透整件襯衫，他警覺不對勁，緊急停車到超商求救，救護車送醫急救後，發現是急性心肌梗塞，迅速進行心導管手術，救回一命。醫師提醒，心肌梗塞須儘速就醫，民眾若出現胸悶、頭暈、盜汗，務必趕快送急診。

這名67歲廖姓男子現已退休，日前上午開車到位於竹北的新竹高鐵站，途經文興路時突然感覺不適，他起初以為是腹痛，就近停車到超商借用洗手間，但如廁後仍未見好轉，不但頭暈胸悶，且冷汗直冒，身上的襯衫都溼透了。他趕緊請一旁的國中生協助打119，緊急送至中醫大新竹附醫，心臟內科團隊從心電圖發現是心肌梗塞，緊急手術搶救。

廖男表示，自己平時每天要走一萬步，身體狀況都還不錯，之前雖曾因胸悶就醫，但心電圖顯示正常，他也就沒在意。近半個月來因為事忙，常常熬夜，生活作息不正常；發病前一晚，他在家喝了大約200C.C.的竹葉青，抽菸又熬夜，不料隔天就發病，還好醫院很近，急診又有心臟內科醫師，他才能幸運撿回一命，「我要戒菸，調整生活作息，不能拿自己健康開玩笑」。

▲▼中國大新竹附醫心臟內科團隊，合力搶救心肌梗塞的廖先生 。（圖／醫院提供）

中醫大新竹附醫心導室主任陳業鵬說，醫療團隊緊急為廖先生打通1條完全阻塞的血管，置入支架；急性心肌梗塞是因為心臟冠狀動脈內的斑塊破裂，形成血栓、阻塞血管，導致心肌急性壞死，醫療團隊要和時間賽跑，要在最短時間內以心導管手術打通阻塞的血管，使血液再灌流、重新供應心肌細胞血液，以減少心肌壞死的範圍。

陳業鵬指出，心肌梗塞的高危險因子，包括高血糖、高血壓、高血脂、年齡及抽菸，天氣冷也容易誘發，近日天氣變冷，且廖先生有糖尿病、年齡、抽菸等三個因子，因此發病。心肌梗塞病人除了定期檢查和按時服藥外，也應採低脂肪、低膽固醇、低鹽、高纖維的飲食，並控制血糖、血壓穩定和體重，特別是要戒菸，並注意保暖，防止心肌梗塞再度發作。

醫師也提醒，心肌梗塞需在短時間內就醫，民眾若出現胸痛，且轉移至頸部、下巴、左肩、手臂和背部，持續疼痛超過30分鐘，且冒冷汗、臉色蒼白、四肢冰冷、頭暈、噁心、嘔吐、焦慮、害怕，全身虛弱無力、呼吸困難，要儘速就醫。