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罷團曝「餅舖幫連署被查水表」　衛生局2點澄清：沒有開罰20萬

▲▼三協成餅舖店貼出公告「本店因業務需求，暫停停止收件」。（圖／取自「罷洪！！刻不容楷」臉書）

▲三協成餅舖店貼出公告，因業務需求，暫時停止收件。（圖／取自「罷洪！！刻不容楷」臉書）

記者洪巧藍／台北報導

全台「大罷免」如火如荼進行中，罷免立委洪孟楷民團「罷洪！！刻不容楷」指出，之前三協成餅舖宣布停收連署書，原因是因為被查水表罰20萬，理由是食品標示不清、沒寫是鹹雞蛋還是鹹鴨蛋。新北市衛生局今（24）日發布聲明指出，「從未有開罰淡水三協成20萬元之紀錄」。

罷免洪孟楷團體日前在社群媒體發文指出，「感謝三協成餅舖一路以來對罷免洪孟楷行動的支持與協助！從第一階段到現在，三協成不只提供場地，還溫暖款待前來連署的民眾，是我們在淡水最堅定的夥伴之一。」

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文章也提到，近期因外界不明騷擾與壓力增加，店家基於家庭與安全考量，決定不再作為「公開固定站點」，但志工仍會在老街店外右手邊幾步處，以快閃方式繼續收件，歡迎民眾照常前來找穿背心的志工連署。

有媒體報導指出，罷免洪孟楷團體今日於記者會中表示，請大家原諒他們蓋牌（連署書份數），因為對手奧步太多，長期支持罷團會幫忙收連署書的餅店三協成餅舖，被查水表罰了20萬，理由是食品標示不清，沒有標示蛋黃酥裡面的蛋黃是鹹雞蛋還是鹹鴨蛋。

不過，新北市衛生局今日發出聲明強調，衛生局從未有開罰淡水三協成20萬元之紀錄。此外，新北衛生局於「去年」曾接獲民眾檢舉該店家產品標示跟內容物不相符，已函釋食藥署認定涉有違反食安法標示規定，後續會參考食藥署回函及相關規定處理。

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