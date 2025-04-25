醫院AI二創怒噴奧客　「露比醬～嗨」神衛教人氣破百萬

▲南投基督教醫院臉書二創影音對醫療奧客發出靈魂拷問，獲醫界熱烈迴響。（圖／取自南投基督教醫院臉書）

記者邱俊吉／台北報導

醫療暴力頻傳，一般醫療院所處理態度多力保謙和，但南投基督教醫院臉書最近發布一則網路二創影音，透過AI生成人物，對這類「奧客」據理開嗆，看得許多醫事人員直呼過癮，瀏覽直衝百萬次，對此該臉書小編說，護理人員遭施暴激發他的創作，發表後引來不少護理師私下肯定，也呼籲大家就醫都能發揮同理心。

這則二創影音是套用最近爆紅兩岸的「小明劍魔」視頻所生成，他是知名直播主，日前在網路爆氣嗆人遊戲打得爛，神態超戲劇化，後吸引海量二創，包括歷史人物如張角、動漫人物如櫻木花道等，全都被製成模板，跟著他怒喊：「說話！」、「回答我！」、「Look in my eyes！」、「Why baby why？」，看得萬千鄉民忍俊不禁。

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經營社群有成的南投基督教醫院小編，眼見該模板人氣超旺，也製作相關影音，內容是神似彰化基督教醫院創始人蘭大衛醫師的虛擬人物，對醫療暴力加害者質疑：「說話！」、「回答我！」，逗趣之餘也打中人心，吸引超過2萬名網友按讚留言；小編說，該影音至4月24日的觀看數已近百萬，是醫療相關社團罕見的爆量特例。

小編也說，南投基督教醫院去年有護理師遭毆，勾起他二創該作品的動機，而今年創作期間，居然又有急診護理師遭網路人身攻擊，且不久後再有加護病房護理師被打，因此他希望這則高觸及影音可以讓更多人反思，並用實際行動挺護理師。

該小編今年26歲，大學就讀傳播藝術相關科系，對於網路二創相當熟稔，除前述作品外，他最近套用日本超夯2.5次元偶像團「AiScReam」的演出，生成創意衛教影片，片中「露比醬～嗨」曲調非常洗腦，觀看數已達150萬，再創醫療社群短影音瀏覽高峰。

一般宗教醫院社群內容較傳統，南投基督教醫院院長張尚文醫師則認為醫療可以更貼近民眾，開放小編自由創作，強調政治、宗教、羶色腥之外皆可發揮，也使該院展現全新活力氣象。

對此張尚文說，彰化基督教醫院總院長陳穆寬醫師於2018年上任後，不僅將彰基醫療體系發展方向專注於急重難症及偏鄉醫療，且想法契合年輕族群，使整個體系有嶄新觀念，並斥資55億元在南投市興建南投基督教醫院新院區，預計2028年完工，相信南投的醫療未來一定更好。