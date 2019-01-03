生蛋白敷臉有效嗎？皮膚透亮、毛孔變小原因在這！

▲生蛋白敷臉，可以讓肌膚水嫩、毛孔變細嗎？（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

網路上流傳用生蛋白敷臉，就可以達到縮小毛孔、美白、保濕的功效，甚至連沾取後的面膜紙，乾掉後能去除粉刺，到底是真的假的？其中，蛋白裡的溶菌素，說是能夠分解細菌的細胞壁，會對肌膚有影響嗎？Kingnet國家網路醫藥在《道聽不塗說》單元一一解答！

皮膚科醫師翁雯柔指出，生蛋主要是由蛋白質與水分組成，其中包含吸水力高的黏液蛋白，民眾透過生蛋孵臉，主要是將水分留在皮膚上，使角質層含水量提高，而達到保濕的效果，但要注意的是，角質層含水量至少要達到10％以上，皮膚才不會出現乾澀情形。

但若是要呈現使臉蛋「晶瑩剔透」的感覺，角質層含水量必須在20%~35％之間，皮膚的光澤度才會改變，並非是真的達到美白效果。另外，充了水的角質細胞會讓毛囊孔隙便的較不明顯，而讓毛孔顯得較小，但若是提到「乾掉的面膜能除粉刺」，則是言過其實了。

市面上有很多保養產品，小小一罐動輒兩三千塊，使用蛋白敷臉，一顆5元看起來經濟實惠，又讓人懷疑是否對身體有害？翁雯柔也表示，蛋白中的溶菌素可分解細胞壁，但細胞壁只存在於植物及細菌，動物細胞則無，因此對肌膚不會傷啦！只是蛋白敷臉能有多大的功效？醫師也指出，蛋白主要還是針對皮膚保濕為主，因為蛋白成份結構太大，根本無法被皮膚吸收，如果本身沒有在做保濕習慣的人，敷蛋白造成的美膚效果也只是暫時的。