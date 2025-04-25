顛覆認知！豬油登健康食材第8名　超越鱈魚、花椰菜

▲豬油。（圖／翻攝自維基百科）

圖文／CTWANT

許多人為了健康飲食，總對豬油避之唯恐不及，但最新研究卻翻轉了這個傳統觀念。根據國際權威媒體《BBC Future》發布的「全球百大健康食物」評比，豬油不僅入榜，更以黑馬之姿高居第8名，超越多種海鮮及蔬果，讓營養學界為之驚艷。

這份顛覆性的研究報告耗時多年，由專業團隊分析超過千種食材的營養成分，從維生素含量到脂肪結構進行全面性評估。令人意外的是，長期被貼上「不健康」標籤的豬油，竟以73分的優異表現躋身前10大健康食材之列，甚至超越鱈魚、芹菜、橘子、扇貝、花椰菜等傳統健康食材。

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研究指出，第8名的豬油的排名，是B群維生素和礦物質的良好來源，其單元不飽和脂肪比例更顯著高於牛油與羊油，適量攝取反而有益健康。

在完整榜單中，堅果類王者「杏仁」以近乎滿分的97分奪冠，其優異的脂肪酸組成被證實能同時保護心血管與調節血糖；亞軍與季軍則分別由熱帶水果「釋迦」和深海魚種「鱸魚」獲得，兩者皆在抗氧化與優質蛋白質方面表現亮眼。第4名的比目魚是必需營養素維生素B1的良好來源；第5名的奇亞籽則含有大量的膳食纖維、蛋白質、α-亞麻油酸、酚酸和維生素。

營養學家特別強調，這項研究並非鼓勵大量食用豬油，而是提醒民眾重新認識食材本質。相較於完全排斥特定油脂，了解各類脂肪的特性並適量攝取，才是維持健康的關鍵。

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