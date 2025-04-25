關稅特別條例挹注健保200億　石崇良：用於防範全球藥價波動

▲健保署長石崇良回應關稅問題。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

針對美國總統川普提出的對等關稅，行政院昨（24日）規模達4100億元的特別條例草案，其中有200億元撥補至健保。健保署長石崇良今日表示，這筆特別條例的挹注將用來因應可能發生的全球藥價浮動，以確保供藥的穩定，讓醫療機構提供醫療服務時可以安心，也維護民眾用藥的權益。

行政院會昨通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，草案規模為4100億元，用於提供企業金融支持、提升產業競爭力以及挹注台電還有勞健保。其中社會支持部分為1670億元，在衛生社福領域方面，包括弱勢族群照顧關懷服務共170億元、撥補健保基金200億元等。

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石崇良今日出席台基盟、國衛院共同舉辦的2025精準健康論壇，會後受訪表示，各界關注美國關稅政策會不會影響到藥價，行政院特別條例挹注健保200億，最重要的功能是要穩定國內萬一面臨到這些關稅政策的改變，造成全球藥價浮動時有足夠的預算來因應，不影響到國內民眾在用藥權益。

石崇良解釋，總額都是前瞻性預算，去年談定今年的總額額度，但是關稅政策是突然發生，過去健保總額都會編列一筆「非預期風險及非預期政策改變所需經費」，今年有編列20億，如果有所不足時，就可以使用特別預算200億以確保供藥的穩定，醫療機構提供醫療服務也會更安心，若沒用掉就成為健保安全準備金。