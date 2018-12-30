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影／北榮骨肉瘤權威陳爸爸：讓病人再站起來是無法形容的快樂　

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▲台北榮總副院長陳威明。（圖／台北榮總提供） 

▲陳威明秉持著將心比心、有機會就拼看看的精神，幫助每一位患者。（圖／北榮提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

「你可以讓病人再站起來，這種快樂是沒辦法用言語來形容。」台北榮總副院長陳威明說道。「你的家人用什麼治療，別人的家人就用什麼治療，沒有任何差別心，做任何醫療行為都是一樣。」秉持著這樣的信念，陳威明是病童最愛的「陳爸爸」，也是2018年第一屆台灣義行獎唯一獲獎的醫護人員。

「這是一個跟時間賽跑的特種行業，你會覺得24小時絕對是不夠用的，所以我一定要早點到，我們是責任制，五點半下班是個夢想。」陳威明每天清晨6點半就到醫院，一換上醫師袍，就開始他馬不停蹄的一天。

台灣義行獎針對各得獎者拍了一個小短片，用短短幾分鐘介紹他們「見義」後「勇為」的精神。陳威明不論在行醫、教學上，都帶著「怎麼樣對病人最好？」的想法。陳威明說，我都會跟我的學生講，做什麼對病人最好，只要對他好，我們不惜任何代價來幫他。

▲台北榮總副院長陳威明。（圖／台北榮總提供）

▲26歲的阿布在陳威明的照顧之下，手術至今已經第六年了。

影片中也出現了兩個陳爸爸的寶貝，16歲的小光和26歲的阿布。陳威明一走進小光的病房，開口就直說「走路給我看，我的寶貝。」看著小光一步步走出去，陳威明滿臉驕傲地拍了小光的肩膀「不錯，讓我滿意！」接著又握起拳頭，和小光互碰，這一碰讓人看見陳爸爸對孩子的用心。

26歲的阿布，更讓人看見了陳威明堅持下的成功。阿布原本存活率只有10%，但這10%在陳威明眼裡就是希望。當時同仁問陳威明「她存活率只有10%，你為什麼還要這麼拼？」但陳威明毫不考慮的說「給她一個機會，有機會，拼拼看。」雖然這台刀讓他開了11個小時，但他這一拼，成功打破10%存活率，阿布手術至今已經第六年了。

「陳爸爸說過醫生可能會選擇病人，但沒有一個爸爸會去放棄自己的孩子。」這就是阿布眼中的陳威明。「你有機會把病人的命救活，你可以讓病人再站起來，這種快樂是沒辦法用言語來形容。」這是陳威明的信念。

▲▼2018台灣義行獎,臺北榮總陳威明副院長。（圖／記者李毓康攝）

▲台北榮總副院長陳威明榮獲台灣義行獎。（圖／記者李毓康攝）

陳威明坦言「在開刀的過程中，壓力非常大，但是開完刀後，你發現她很好，就把你（壓力）彌補過來了。」另外，他長期照顧骨癌及骨科重症患者，有感外縣市病患就醫不便，因此進一步籌設「骨肉瘤關懷之家」，免費提供北上看診的病患與家屬免費的棲身之所。

陳威明驕傲表示，關愛之家得以成立，有賴團隊的投入，他的學生有些下診後會到關愛之家當義工，幫忙洗床單、鋪床，讓患者有乾淨床單可用，現在每天都有人排隊入住，真正做到「把愛傳出去」的初衷。

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關鍵字： 台北榮總 北榮 台灣義行獎 陳威明
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