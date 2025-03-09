每天喝4杯咖啡！25歲女「彎腰竟骨折」急就醫　診斷結果曝光

▲一名25歲女子每天必喝4杯咖啡，加上長期熬夜、缺乏運動，導致她年紀輕輕就確診中度骨質疏鬆。（示意圖／翻攝自unsplash）

文／CTWANT

大陸浙江寧波一名25歲女子小張（化名），日前在彎腰撿衣服時突然骨折，被朋友扶著到骨科就醫，診斷發現她已經是中度骨質疏鬆，經過醫生詢問之下，小張才坦承自己4、5年來，每天平均喝下4杯咖啡。

根據陸媒《央視新聞》報導，小張是服裝店的老闆，由於工作原因，她常常熬夜、晚睡，並有每天喝咖啡的習慣，包括起床消腫喝美式咖啡、中午提神喝拿鐵、傍晚喝摩卡咖啡、深夜顧店時再來一杯馥列白，一天得喝4杯咖啡，且持續了4、5年。

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而在某天，小張彎腰撿衣服時突然骨折，在朋友攙扶下到骨科就診，經核磁共振檢查，發現她是「骨質疏鬆性壓迫性骨折」，且骨質疏鬆已達中度。骨科醫生宋彥解釋，小張骨質疏鬆的狀況與長期飲用大量咖啡有關，係因咖啡含有草酸和咖啡因，像是草酸會降低腸道的鈣吸收，咖啡因過量攝取則會有輕度利尿作用，增加尿液中鈣質的排泄。

宋彥也說到，不僅如此，小張經常熬夜、晚睡，又缺乏運動，待在室內曬不到太陽，也會增加骨質疏鬆的風險。宋彥強調，骨質疏鬆多見於中老年人，特別是50歲以上、停經後的女性，年輕人如果有不良生活習慣，或受疾病、藥物影響，確實也可能出現骨質疏鬆，但小張僅僅是彎腰就骨折，仍屬於罕見狀況。

根據台灣衛福部官網指出，預防骨質疏鬆要從年輕開始存「骨本」，首先從對骨骼健康的「鈣質攝取」飲食計畫開始，而不同年齡的每日鈣質攝取量，10～12歲為1000毫克；13～18歲則增加為1200毫克；19歲以上為1000毫克。

調查結果顯示，19至64歲台灣人每日鈣攝取量不足，僅達到建議攝取量的一半左右，若長期鈣攝取不足、久坐辦公室、少曬太陽或缺乏運動者，容易發生骨質疏鬆症，為了減緩中年以後骨質流失的速度，每日應攝取足夠的鈣質、蛋白質、維生素D等營養素。

另外，根據歐盟食品科學專家委員會評估，咖啡因每日攝取量建議在300毫克以下，相當於3至4杯咖啡，如果是有心血管疾病、心律不整、腸胃病、長期失眠的患者與孕婦及孩童，最好避免或減少含咖啡因飲品的飲用；至於骨質已有疏鬆情形時，若是仍想享用咖啡，記得多補充鈣質，以免鈣質流失情形加劇。

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