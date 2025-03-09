從「白帶」看健康！醫解析「4種顏色」：1狀況恐是陰道炎

▲女性的陰道的分泌物可以反映出身體健康狀況。（圖／記者李佳蓉攝）

記者趙于婷／台北報導

女性的陰道分泌物可以反映出身體健康狀況！中醫師指出，陰道分泌物俗稱白帶，正常的白帶可以幫助維持陰道濕潤與健康，異常的病理性白帶通常會有不同的顏色出現，主要可分為「透明色、乳白色、灰白色、黃綠色和血褐色」，其中只有透明色屬於正常狀態。

中醫師羅凱陽說明，白帶是女性隨著月經週期，體內激素濃度改變，刺激陰道分泌物所造成的，一般來說，可以透過白帶的顏色來判斷身體狀況，「透明色」白帶呈現些微黏稠狀，屬於正常狀態，但若是「乳白色」呈現「豆渣狀」，可能同時會有黏稠、搔癢紅腫破皮等症狀，這常見在黴菌性陰道炎。

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而「灰白色」白帶是水狀稀薄，會有臭味、感到搔癢或刺痛，常見細菌性陰道炎；黃綠色是泡沫狀，且會有霉味及腥臭味，會感到發炎發熱，常見滴蟲性陰道炎；非經期的褐色或帶血色會有血味、膠質狀或液態，非經期非排卵期有血絲，常見黴漿菌或淋病或癌症相關等疾病。

而在治療上，中醫對應白帶的症狀類型可分為以下4種：

1.脾氣虛型：白帶呈現透明或白色，量多質清，容易疲倦時白帶更多、脹氣、軟便。治療以健脾益氣，去濕為主。

2.腎陽虛型：白帶呈現透明或白色，清水狀，容易腰痠、夜尿、下腹冷痛、怕冷、手腳冰冷等。治療以溫補腎陽，固澀止帶為主。

3.腎陰虛型：白帶呈現黃色或紅白相兼，陰部搔癢或灼熱感覺，容易潮熱盜汗、口乾舌燥等。治療以滋陰降火，清熱止帶為主。

4.肝經濕熱型：白帶呈現黃綠色或豆腐渣狀，陰道灼熱或搔癢且明顯異味，常見陰道發炎或子宮發炎等，容易出現下腹疼痛、抽痛等。治療以清熱利濕止帶，疏肝理氣為主。