▲骨肉瘤病童最愛的「陳爸爸」，北榮副院長陳威明獲頒義行獎。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

骨肉瘤病童口中的陳爸爸、台北榮總副院長陳威明榮獲第一屆「2018年台灣義行獎」，為受獎者中唯一醫護人員。今（27）日頒獎典禮上，他的「兒子女兒們」也出席道賀，由22歲的病友劉宣妘代表上台獻花。陳威明笑稱，他從事的是「特種行業」，每天早上6點就到醫院，經常忙到凌晨才回家，感謝家人的支持，也希望能延續這種有溫度的醫療。

陳威明是台北榮總骨科權威，自1988年迄今共完成2萬7千例骨科手術，照顧台灣半數以上的骨肉瘤病患，其中帶領團隊搶救紐西蘭毛利國王糖尿病壞死腳趾免於截肢，更讓台灣優質醫療聲名遠播。2001年他率先施行微創全人工髖及膝關節，吸引超過20個國家及中國大陸17省市的病人赴台接受骨腫瘤或關節手術，近日更代表台灣，獲得亞太骨骼肌肉系統腫瘤學會下任主席殊榮。

▲義行獎頒獎典禮病友劉宣妘代表上台獻花。（圖／記者李毓康攝）

陳威明長期照顧骨癌及骨科重症患者，並籌設「骨肉瘤關懷之家」，免費提供北上看診的病患與家屬免費的棲身之所。陳威明驕傲表示，關愛之家得以成立，有賴團隊的投入，他的學生有些下診後會到關愛之家當義工，幫忙洗床單、鋪床，讓患者有乾淨床單可用，現在每天都有人排隊入住，真正做到「把愛傳出去」的初衷。

今年過世的骨肉癌少女柯菲比少女也是陳威明的長期照顧患者，她在國二十確診骨肉瘤導致右臂截肢，原本術後一度穩定，還考進東吳大學社工系，希望未來能進醫院幫助病患，沒想到今年病況惡化，在台北榮總離世，臨終前陳威明也伴隨左右。

▲陳威明在病房鼓舞患者。（圖／台北榮總提供）

談到骨肉瘤患者，陳威明滿是不捨，他說，患者多為5至25歲還在成長期的青少年，生病後身心靈都飽受折磨，加上台灣近年來少子化，每個孩子都很珍貴，因此當有新的孩子進來時，「我都會用2、3倍的心力去照顧他們，給予他們更多的關愛。」

下午在信義誠品舉行的頒獎典禮中，共有4名病友以「加油團」身份出席，他們暱稱陳威明為「陳爸爸」，感謝在發病時無微不至的照顧。

▲陳威明與骨肉瘤病友吳義祥親暱合影。（圖／記者嚴云岑攝）

今年23歲的吳義祥是在5歲時跌倒右膝劇痛，送醫後意外揪出右腳髖關節長了骨肉瘤，原本他院醫師評估要截肢，「但副院長對我非常有自信」，評估後使用當年創新的異體骨移植手術清除癌細胞，成功保住右腳。吳義祥說，「陳爸爸」一直把大家當孩子一樣照顧，身體接觸也不排斥，今日他也給陳威明一個大大的擁抱，感謝他當年的「保腳之恩。」

陳威明表示，外科是與時間賽跑的行業，每天5點半下班只是夢想，儘管醫務量繁重，他每天都會想，到底怎麼做對病人最好，只要找到了，就會不計一切幫忙，就算是花上大把時間也不在乎。不過，隨著年紀漸長，陳威明也感慨自己體力沒有像以前好，很多時候都靠意志力在撐，但看到開完刀後病人狀況變好，就覺得先前的努力都值得了。

2018年台灣義行獎是由公益傳播基金會與公視共同舉辦，選出6位義行獎與6為義勇獎得主，經由他們的公益理念，倡導

「見義」後「有為」，期盼藉由得獎者的義行，能產生漣漪效應，讓更多人願意伸出雙手，擁抱不同生命，即便在黑暗的角落，也能因為人們的義行，散發動人的微光。

▼陳威明獲公益傳播基金會頒發義行獎。（圖／記者李毓康攝）