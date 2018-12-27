練舞手難舉竟是癌！北榮「陳爸爸」幫她保右臂　現成鋼琴老師

▲陳威明副院長與病友劉宣妘合影。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

台北榮總副院長陳威明獲頒第一屆「2018年台灣義行獎」，22歲的病友劉宣妘代表上台獻花，陳威明接過花後給了她一個大大擁抱，場面溫馨，沒人想到現在擔任鋼琴老師的她，當年右手差點不保。

劉宣妘從小就音樂與藝術才女，13歲那年她為了舞蹈比賽練習到「孔雀扇」動作時，發現手舉不起來，原本以為只是單純肌肉拉傷，到台中榮總檢查竟揪出惡性骨肉瘤，當時醫師建議她到台北榮總就診，也讓她與陳威明結緣。

「陳爸爸就像我們的親爸爸一樣。」劉宣妘笑道，在台北榮總接受手術前一晚，內心十分忐忑，陳威明可能有所察覺，解釋完手術方式與流程後，便拿了一塊巧克力蛋糕給她，「你把這個吃完，明天就不要吃任何東西了。」術後住院的9天，陳威明也像對待親生女兒一樣照顧她，讓她備感溫馨。

▲劉宣妘獻花給陳威明醫師。（圖／記者李毓康攝）

劉宣妘切除腫瘤後經過長時間的復健，才逐漸恢復功能，現在還能瞬間「舉手」還能彈鋼琴，現在只需一年回診一次即可。

陳威明說，1988年行醫自今，「每個病患都讓我印象深刻」，除了今年已過世的獨臂少女柯菲比，還有一名叫「阿布」的病患有著激勵人心的故事。腫瘤長在骨盆腔的阿布，在醫學文獻報告只有6至10%，6年前陳威明花了10幾個小時動手術，終於將她從北門關搶救回來，現只需靠助行器就能走，並持續做義工、繪畫，鼓舞更多骨肉瘤病患。

陳威明說，外科醫師開骨盆或大血管腫瘤，「稍微有一點閃失病人就走了」，在醫糾盛行的年代，開刀背負著很大的壓力，雖然近年來覺得體力變差，很多時候都靠意志力在撐，但看到病人術後能再站起來，「這種快樂無法用言語來形容」，希望能繼續延續這種「有溫度的醫療」，幫更多病患找回笑容。

▼台北榮總副院長陳威明與骨肉瘤病患阿布合影。（圖／台北榮總提供）